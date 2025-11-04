استقبل محافظ الجهراء حمد الحبشي فريق إدارة صيانة محافظة الجهراء للطرق والشبكات في وزارة الأشغال العامة، وذلك لبحث الأعمال الميدانية المنفذة ومتابعة جهود الصيانة في مختلف مناطق المحافظة.



وأثنى الحبشي خلال اللقاء على الجهود المبذولة من قبل مهندسي وفنيي الإدارة في الحفاظ على كفاءة الطرق وتحسين البنية التحتية، مشيدا بحرصهم المستمر على سرعة الاستجابة ومعالجة الملاحظات بما يخدم المواطنين والمقيمين.



وضم فريق الإدارة كلا من: م.أحمد عيد المطيري مدير إدارة صيانة محافظة الجهراء للطرق والشبكات بالتكليف وم.بدرية ناصر العازمي رئيس قسم التخطيط، وم.فهد محمد العجمي رئيس وحدة الطوارئ ومهندس مشرف مبارك ماطر العازمي ومهندس مشرف فهد ذعار المطيري ونائب مهندس مشرف مزيد سالم العنزي.