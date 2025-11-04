أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 36 ألف مدني سوداني فروا من بلدات وقرى في ولاية شمال كردفان السودانية، بعد أسبوع من سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في إقليم دارفور المجاور.



وأفادت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان بأن 36825 شخصا فروا من خمس بلدات وقرى في شمال كردفان بين 26 و31 أكتوبر.



وتحدث سكان أمس عن تزايد كبير في انتشار قوات الدعم السريع والجيش في مدن وقرى في أنحاء شمال كردفان.



ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمس إلى وقف لإطلاق النار في السودان، مشيرا إلى «مخاوف، مدفوعة بحقائق تبدو مؤكدة، من وقوع فظائع جسيمة بحق عشرات الآلاف من الأبرياء».



من جانبه، حذر مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية أمس من أن الفظاعات التي ارتكبت في مدينة الفاشر «إذا تم إثباتها، قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما».



وإلى الشرق من الفاشر، يتصارع طرفا الحرب حاليا للسيطرة على مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان التي تعد طريقا رئيسا للإمدادات ومركزا لوجستيا وقياديا يربط دارفور بالخرطوم، علما أنها تضم مطارا أيضا.



ومن شأن توسع سيطرة قوات الدعم السريع في مناطق دارفور وكردفان تقسيم السودان فعليا إلى محور شرقي ـ غربي، فيما يحتفظ الجيش بسيطرته على شمال البلاد وشرقها.



وقال أحد عناصر قوات الدعم السريع في تسجيل مصور نشرته المجموعة «التحمت كل القوات في محور بارا»، في إشارة إلى المدينة الواقعة شمال الأبيض.



وأفاد سليمان بابكر الذي يقطن أم صميمة الواقعة غرب الأبيض «فرانس برس» بأن «عدد مركبات قوات الدعم السريع ازداد» في المنطقة بعد سيطرتها على الفاشر التي كانت آخر معقل رئيسي للجيش في دارفور.



وأكد لـ«فرانس برس»: «توقفنا عن التوجه إلى مزارعنا خوفا من المواجهات».



وتحدث أحد السكان، الذي طلب عدم كشف هويته لأسباب أمنية، أيضا عن «ازدياد كبير في مركبات الجيش والأسلحة شرق وجنوب الأبيض» خلال الأسبوعين الماضيين.



وفر عشرات الآلاف من مدينة الفاشر بعدما أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة عليها، فيما أفاد شهود لـ«فرانس برس» باعتقال الدعم السريع لمئات المدنيين أثناء محاولتهم الخروج من الفاشر، فضلا عن تعرضهم للعنف والقتل.



وأفادت الأمم المتحدة بأن عدد القتلى جراء هجوم الدعم السريع على الفاشر قد يناهز المئات، فيما تتهم الحكومة التابعة للجيش قوات الدعم السريع بقتل ألفي مدني.



وأظهرت صور التقطت بالأقمار الاصطناعية مؤشرات إلى عمليات قتل جماعي داخل الفاشر ومحيطها، وفق باحثين في جامعة ييل الأميركية.