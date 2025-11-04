ياسر العيلة



في ثاني أيام مهرجان «باك ستيج المسرحي» في دورته الثانية كان الحضور على موعد مع مشاهدة المسرحية الكوميدية «الباب يوسع جمل»، تأليف خليفة العازمي، وإخراج محمد الفيلكاوي الذي يشارك في بطولة العمل أيضا مع كل من: مبارك سلطان، ونايف البشايرة، وأحمد الشطي، وشيماء حمد ناصر، وخليفة العازمي، وطلال العونان، ودعاء بنيان، ومحمد صبحي.



تدور أحداث المسرحية في قالب كوميدي داخل احدى الجمعيات التعاونية كرمزية لعرض القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية المعقدة بطريقة غير مباشرة، مما يسمح للجمهور بالتفكير في القضايا بطريقة أعمق وأكثر تجردا، حيث سلطت الضوء على أكثر من قضية، منها انتخابات مجلس إدارة الجمعية التي تشهد فسادا وسرقة ولم يحقق هذا المجلس أي إنجازات إنما يكتفي بالوعود الانتخابية الكاذبة، وكيف يستغلون العمالة الوافدة كستار على فسادهم، وأيضا قضية المتقاعدين وحالة الفراغ التي يعيشونها عقب انتهاء فترة عملهم، بالإضافة الى تطرق المسرحية الى المواطن المحدود الدخل الذي يعاني من صعوبة الحياة وارتفاع الأسعار، وأيضا ناقش العمل موضوع التجار وجشعهم، بالإضافة الى تسليط الضوء على الشخصيات السلبية المنتشرة في المجتمع، وقضايا أخرى مهمة.



العرض الذي قدم على مدار 90 دقيقة مليء بالموضوعات الاجتماعية التي تهم الجميع، واعتمدت أحداثه على المواقف المختلفة مثل موقف المتقاعد «نايف البشايرة» مع رواد وموظف الجمعية، ومع رجل الدين «أحمد الشطي»، وموقف المواطن «محمد الفيلكاوي» وصاحبة محل العطور «دعاء بنيان»، وكذلك المواطن الفقير بوجاسم «مبارك سلطان» وزوجته «شيماء حمد ناصر»، بالإضافة الى موقف التاجر «عبدالرحمن الحميدي» مع موظف الجمعية «محمد صبحي»، حيث اعتمد المخرج محمد الفيلكاوي على تلك المواقف كأسلوب اخراجي تنبع منها كوميديا الموقف وتوضح الرسالة التي يحملها العمل للجمهور، وهي إصلاح الأخطاء التي يعاني منها المجتمع وكشف الفساد وتكريم الأشخاص أصحاب الإنجازات بعد موتهم وكأن الموت شرط من شروط الاحتفاء بهم.



استخدم الفيلكاوي أسلوبا إخراجيا قديما من الثمانينيات والتسعينات ربما لأن مثل هذه القضايا كانت موجودة في تلك الحقب أو من قبلها، كما انه تم تناولها في أعمال مسرحية مشابهة فلم نشاهد التكنيك الحديث والإبهار البصري الذي نشاهده في المسرحيات الحالية، فقد أخذ المخرج الجمهور لفترة تمثل «نوستالجيا» جميلة عند البعض منهم. بشكل عام المسرحية جيدة، واجتهد الممثلون في تجسيد أدوارهم بشكل تفاعل معه الحضور.



الجدير بالذكر أن مسرحية «الباب يوسع جمل» من إنتاج: شركة الرؤية الفنية، إخراج: محمد الفيلكاوي، مساعدان إخراج: أسامة حمد ناصر وناصر الحسين، أزياء: سالم الجسمي، الديكور: ليلى أمين، وعبدالله الحملي، موسيقى: ثامر العسلاوي، وصوت: ناصر الحسين.