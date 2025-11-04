أفضل عرض مسلسلاتي خارج رمضان لأن بعض الأعمال تظلم ولا تأخذ حقها بالمتابعة

موعد عرض أي عمل يعود إلى شركات الإنتاج والقنوات لأسباب تتعلق بالجانب الإعلاني



عبدالحميد الخطيب



يواصل المشاركون في المسلسل الدرامي الجديد «خطوات صغيرة» تصوير مشاهدهم حاليا في عدد من مناطق الكويت، والعمل من تأليف الكاتبة أنفال الدويسان، إخراج منير الزغبي، ويجمع نخبة من النجوم المتميزين، من بينهم: هبة الدري، محمد الدوسري، حمد العماني، محمد الرمضان، وزينب بهمن، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين.



وفي تصريح لـ «الأنباء»، أوضحت الكاتبة أنفال الدويسان أن العمل يتناول قضايا اجتماعية وإنسانية معاصرة تمس حياة الأسرة والمجتمع، مؤكدة أن هدفها من خلال «خطوات صغيرة» تقديم قصة تحمل رسائل واقعية قريبة من الجمهور، وقالت: المسلسل يسلط الضوء على تفاصيل صغيرة في الحياة اليومية قد تحدث تغييرات كبيرة في حياة الأفراد والعائلات، متمنية أن ينال إعجاب كل من يشاهده عند عرضه رمضان المقبل.



وعن حرصها على التواجد بأعمال درامية خلال شهر رمضان من كل عام، أكدت الدويسان أن هذا الأمر ليس من أولوياتها، مضيفة: لا أحرص على أن تعرض أعمالي في رمضان تحديدا، لكن شركات الإنتاج والقنوات الفضائية تفضل هذا التوقيت لأن فيه نسب مشاهدة عالية، ومع ذلك فإن زحمة الأعمال الرمضانية تجعل المشاهد مشتتا وبعض الأعمال الجيدة تظلم ولا تأخذ حقها في المتابعة، مؤكدة في السياق ذاته، أن قرار عرض المسلسل في رمضان أو خارجه ليس بيدها ككاتبة، لكنه يعود إلى شركات الإنتاج والقنوات الفضائية، لأسباب تتعلق بالجانب الإعلاني، مستدركة: ما يهمني هو أن تصل رسالتي الى الجمهور، وأن يتابع العمل بشكل واسع، وأنا شخصيا أفضل عرض المسلسلات خارج موسم رمضان لأنه يمنحها فرصة أفضل للانتشار، خاصة أن المشاهدين خلال الشهر الفضيل يكونون منشغلين بالعبادات والمناسبات الاجتماعية وكثيرون لا يشاهدون التلفزيون.



الجدير بالذكر أن آخر أعمال الكاتبة أنفال الدويسان كان مسلسل «حياة لا تشبهني»، الذي دارت أحداثه في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، داخل أسرة كبيرة تعيش في منزل واحد، حيث تتباين أحلام أفرادها وطموحاتهم عن الواقع الذي يعيشونه، والمسلسل من إخراج: عبدالله التركماني، وشارك في بطولته: سماح، عبدالله التركماني، هبة الدري، حسين المهدي، حمد العماني، إيمان الحسيني، نصار النصار، وجنى الفيلكاوي، وغيرهم.