مفرح الشمري



بعدما غابت عنه الفترة الماضية لظروف خارجة عن إرادتها، عادت صباح أمس المذيعة القديرة فيحاء السعيد إلى عشقها الأول «ميكرفون الإذاعة» وتحديدا إذاعة البرنامج العام، وذلك لمواصلة تقديم برنامجها «صباح الخير ياكويت» الذي تقدمه منذ أكثر من 30 سنة، ولم تتوقف عن تقديمه إلا بعد توجه وزارة الإعلام بوقف التعاون من خارج الوزارة والمتقاعدين، وذلك في أغسطس الماضي!



العودة الحميدة للمذيعة القديرة فيحاء السعيد «أم ناصر» سيستفيد منها مذيعو ومذيعات «قطاع الإذاعة» لخبرتها الطويلة في تقديم البرامج الرسمية والمنوعة، بالإضافة إلى أنها متابعة للأنشطة الاجتماعية والفنية التي تقام داخل الكويت وخارجها.



يذكر أن المذيعة القديرة فيحاء السعيد تواصل إعداد وتقديم برنامجها المنوع «أبي منه الخبر» المستمر في البث للسنة التاسعة على التوالي عبر أثير إذاعة البرنامج الثاني، وهو برنامج يسلط الضوء على الجديد من الأنشطة والأخبار في مختلف المجالات من خلال استضافة القائمين عليها.