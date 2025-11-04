دمشق - هدى العبود



فتحت الفنانة كندة حنا، الباب أمام كثير من الجدل داخل الوسط الفني السوري، عندما حلت ضيفة على رابعة الزيات في حلقة من برنامج «وبعدين» مليئة بالتصريحات والتفاصيل، حيث تطرقت كندة إلى مسيرتها المهنية، وتحدثت بصراحة عن التحديات التي واجهتها خلال السنوات الأخيرة، خصوصا بعد ما وصفته بـ «الاستبعاد المتكرر» من بعض الأعمال من دون مبررات واضحة.



وأكثر ما أثار الجدل في الحلقة كان كلام كندة عن حادثة حصلت معها مؤخرا خلال مشاركتها في عمل من إنتاج شركة «غولدن لاين»، وقالت: نزلت على التصوير وصورت، ورجعت على البيت، تاني يوم الساعة 9 الصبح وأنا رايحة على التصوير، اتصل فيني مدير الإنتاج بيقول لي: «مدام نحنا فركشنا»! قلت له «تمام في شي؟»، فقال «لا ما في شي»، بعدين بحكي مع رشا شربتجي، قالت لي «لا تزعلي، القصة شي تاني البطل ما بدو»، قلت لها «مين البطل؟» قالت لي «سامر المصري ما بدو!»، وأوضحت كندة أنها لن تتوقف عند هذا العمل، وقالت: «أنا لا أحتاج لمن يعوضني عن عمل، لأن العروض كثيرة، وعندما أغيب يكون ذلك بقرار مني، وتوجهت إلى نقابة الفنانين ولجنة الدراما السورية وتقدمت بشكوى ليس إلا لعدم السكوت عن هذه الأمور وكي تقف هذه الشللية و«العصابات» داخل الوسط الفني».