«ذكاء نابليون جعله لا يظهر اجتماعياً إلا مرة كل شهر في مناسبات خاصة»
روبرت غرين، المؤلف الأميركي، يؤكد أن كثرة الظهور في المناسبات الاجتماعية تجعل الشخص يفقد قيمته، لذا يقرر بعض الأذكياء عدم التواجد في كل المناسبات إلا بعد التأكد من أن الناس يفتقدون وجودهم.
«بعض الأشخاص تكلفك صداقته أكثر مما تكلفك عداوته»
جيفري ساكس، الاقتصادي الأميركي، يؤكد أن بعض الأصدقاء قد يجلبون لنا المتاعب لدرجة أننا نفضل لو كانوا أعداء لنا.
«الوحيد الذي عليك مطالبته باحترام وتقدير ذاتك هو أنت قبل أن تجد ذلك لدى غيرك»
شيريل لي، المغنية الأميركية، تؤكد أن الاحترام والحب ينبغي أن يبدآ من الشخص لذاته قبل أن نتوقع أن نجدهما لدى غيرنا.
«نترك وظائفنا فرحاً بأموال المباريات ثم نكتشف أننا مدينون للضرائب»
ميراب دفاليشفيلي، لاعب فنون القتال المختلطة، يحكي قصته مع أموال الفوز ببطولة وزن الديك، وهي القصة المتكررة مع أغلب لاعبي فنون القتال المختلطة.