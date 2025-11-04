«ذكاء نابليون جعله لا يظهر اجتماعياً إلا مرة كل شهر في مناسبات خاصة»

روبرت غرين، المؤلف الأميركي، يؤكد أن كثرة الظهور في المناسبات الاجتماعية تجعل الشخص يفقد قيمته، لذا يقرر بعض الأذكياء عدم التواجد في كل المناسبات إلا بعد التأكد من أن الناس يفتقدون وجودهم.