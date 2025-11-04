منصور السلطان



في إطار الجهود الأمنية والمرورية المستمرة التي تنفذها الإدارة العامة لشرطة النجدة بقطاع شؤون المرور والعمليات، وضمن خطتها الرامية إلى فرض هيبة القانون وتعزيز التواجد الأمني بجميع محافظات البلاد، نفذت الإدارة خلال الفترة من 26 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2025 عددا من الحملات الأمنية والمرورية المكثفة.



وأسفرت الجهود عن تنفيذ 1478 مهمة أمنية ومرورية متنوعة وضبط 33 شخصا لانتهاء الإقامة أو لعدم حمل إثبات، وضبط 51 شخصا مطلوبين على ذمة قضايا جنائية ومدنية وأوامر إلقاء قبض وتغيب.



كما تمت إحالة 10 أشخاص إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطهم في حالة تعاط للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وضبط بحوزتهم مواد مشبوهة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين قطاعات وزارة الداخلية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة. وفي الجانب المروري، تم تحرير 4032 مخالفة مرورية متنوعة، وحجز مركبة واحدة مخالفة مروريا إضافة إلى ضبط 31 مركبة مطلوبة قضائيا.



كما تعامل رجال النجدة مع 210 حوادث مرورية والتعامل مع 7 حالات دهس وفض 10 مشاجرات إلى جانب تقديم المساعدة لـ575 حالة إنسانية بمختلف المناطق.