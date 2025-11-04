مبارك التنيب



تسبب خلاف مروري في وقوع «هوشة» بين مواطنين تضمنت تشابكا بالأيدي وتبادل الضرب وكذلك الاصطدام بالسيارة عمدا.



ووفق ما أبلغ به مصدر أمني «الأنباء»، فإن بلاغا ورد من أحد المواطنين يتهم آخر، يعمل مدرس بدنية، بالاعتداء عليه بالضرب والتلفظ عليه وصدم مركبته عمدا. وأضاف المصدر أن الشاكي قال إن الهوشة جاءت بعد خلاف مروري توجه على أثره المتهم إلى الشاكي وضربه «بوكس» وتلفظ عليه بالقول «انت مو ريال ومو متربي»، وهو ما أدى إلى وقوع تشابك بالأيدي وتبادل الضرب بين الطرفين.



وتابع: خلال التحقيقات قال المتهم إن المبلغ توقف بسيارته فجأة وسط الطريق، وهو ما سبب المشادة الكلامية، وان ما حدث منه بعد ذلك من ضرب الشاكي كان دفاعا عن النفس.



وكشف المصدر عن أن تحريات المباحث في القضية التي تم تسجيلها تحت عنوان «تبادل ضرب واصطدام»، وبعد مناقشة أطراف الواقعة والانتقال إلى محل حدوثها والاستماع إلى أحد الشهود، أكدت التحريات اعتداء المبلغ بالضرب على المتهم على أثر خلاف مروري وتلفظ المتهم عليه ثم تبادل الطرفان الضرب فيما بينهما قبل أن يقوم المتهم بالاصطدام بمركبة الشاكي عمدا.



هذا، وتمت إحالة القضية إلى جهة الاختصاص.