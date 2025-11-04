استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان رئيس مجلس أمناء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، ونائب الرئيس صاحب السمو الملكي السلطان نازرين شاه ابن السلطان عزلان محب الدين شاه، وأعضاء المجلس كلا من سمو الشيخ د. محمد الصباح ود. عبدالله غول، والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر، ود. رجاء عيسى القرق، ومدير المركز د. فرحان نظامي، ود. باسل عبدالجابر مصطفى، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.



حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي، ومدير مكتب صاحب السمو الأمير الفريق متقاعد جمال الذياب، ووكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل المبارك، ووكيل الشؤون الخارجية بالديوان الاميري مازن العيسى، ومدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.أمينة رجب فرحان.



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس خوسيه راؤول مولينو رئيس جمهورية بنما الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية بنما وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة سيلفاني بورتون رئيسة كومنولث دومينيكا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلادها، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ولكومنولث دومينيكا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الكاميرون الصديقة، منتهزا سموه هذه المناسبة للإشادة بالعلاقات الطيبة التي تجمع الكويت وجمهورية الكاميرون الصديقة، ومتمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية ولجمهورية الكاميرون وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.