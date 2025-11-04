

أسامة دياب



أعلنت سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت أمس الاثنين أن الحكومة الصينية قررت تمديد سياستها الأحادية الجانب للإعفاء من التأشيرة لعدد من الدول من بينها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومملكة البحرين وفرنسا ودول أخرى حتى يوم 31 ديسمبر 2026.



وأوضحت السفارة، في بيان صحافي، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الصين على تعزيز التبادلات الشعبية وتسهيل الحركة بين شعوبها وشعوب الدول الصديقة، مشيرة إلى أن حاملي جوازات السفر العادية من الدول المشمولة يمكنهم دخول الصين دون تأشيرة لأغراض العمل أو السياحة أو زيارة الأقارب والأصدقاء أو أنشطة تبادلية أو العبور لمدة لا تتجاوز 30 يوما.



وأكدت السلطات الصينية أن من لا تنطبق عليهم شروط الإعفاء من التأشيرة يتعين عليهم الحصول على تأشيرة دخول مسبقة قبل السفر إلى الصين.