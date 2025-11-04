

استقبل وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي في مكتبه، الملحق العسكري الكويتي السابق لدى المملكة الأردنية الهاشمية العميد الركن طيار محمد عبيد العيادة، بمناسبة منحه وسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الثانية من قبل الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حيث هنأ وزير الدفاع العميد الركن طيار محمد عبيد العيادة تقديرا لجهوده المخلصة وإسهاماته في تعزيز وتوطيد أواصر التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين خلال فترة عمله.



هذا، وعبر وزير الدفاع عن بالغ اعتزازه بهذا التكريم السامي الذي يجسد متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. حضر المقابلة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان.



كما استقبل وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي في مكتبه، سفيرة أستراليا لدى الكويت مليسا كيلي، يرافقها الملحق العسكري العقيد دين كلارك.



جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.