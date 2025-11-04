

وقّعت جمعية الهلال الأحمر الأحد اتفاقية منحة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بقيمة مليوني دولار للإسهام في دعم استدامة تنفيذ برنامج تعزيز إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية للمجتمعات الضعيفة بجمهورية السودان.

ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر السفير خالد المغامس ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر، وذلك في مقر وزارة الخارجية، بحضور نائب وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر السفير خالد المغامس، في تصريح صحافي عقب التوقيع، إن هذه المنحة تأتي في سياق المشاريع الإنسانية التي تنفذها الجمعية، واستمرارا للرسالة التنموية والإنسانية لدولة الكويت، وتهدف إلى دعم استدامة تنفيذ برنامج تعزيز إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية للمجتمعات الضعيفة في السودان.

وأكد أهمية برنامج تعزيز إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، كونه يلامس حياة المواطن السوداني بما يعزز قدرات النظام الصحي هناك، مشددا على أن الجمعية تحرص على تنفيذ المشاريع التي تضمن الاستدامة وتسهم في التخفيف من معاناة المتضررين وتحسين ظروفهم المعيشية في ظل الأوضاع القاسية التي يشهدها السودان.