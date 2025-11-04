سموه حرص على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري مع اليابان

دور فاعل لسموه في تنظيم زيارات متبادلة رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين



أسامة دياب



أعلنت حكومة اليابان أمس عن منح الوشاح الأكبر لوسام الشمس المشرقة إلى سمو الشيخ ناصر المحمد، رئيس وزراء الكويت الأسبق، وذلك تقديرا لإسهاماته المتميزة في تعزيز وتوطيد علاقات الصداقة بين اليابان والكويت، ويعد هذا الوسام من أرفع الأوسمة التي يمنحها جلالة إمبراطور اليابان لشخصيات ساهمت في تطوير علاقات الصداقة مع اليابان.



وقد قدم سمو الشيخ ناصر المحمد على مدى سنوات طويلة إسهامات بارزة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، سواء خلال توليه منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية، أو رئيس الديوان الأميري، أو رئيس مجلس الوزراء، حيث عمل على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.



وخلال حرب الخليج عام 1990، قام سموه بزيارة اليابان ممثلا عن سمو أمير الكويت، لطلب الدعم من الحكومة اليابانية، وهي الزيارة التي أسفرت عن تقديم اليابان مساعدات مالية بلغت نحو 13.5 مليار دولار أميركي، وإرسال قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى الخارج للمرة الأولى، الأمر الذي شكل أساسا متينا لبناء الثقة المتبادلة بين البلدين. كما كان لسموه دور فاعل في تنظيم زيارات متبادلة رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين، من أبرزها زيارة ولي العهد الياباني وقرينته (آنذاك) إلى الكويت، وزيارة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، إلى اليابان عام 1995، مما أسهم في ترسيخ الروابط الوثيقة بين العائلتين الحاكمتين.



وفي فترة رئاسته لمجلس الوزراء، حرص سموه على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، من خلال إنشاء لجنة مشتركة وتوقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، ما عزز التعاون الثنائي ليشمل قطاعات متعددة تتجاوز مجال النفط.



وحتى بعد انتهاء مهامه الرسمية، واصل سمو الشيخ ناصر المحمد الحفاظ على علاقات ودية وثقة متبادلة مع العائلة الإمبراطورية اليابانية، مساهما في تعميق التواصل بين البلدين عبر جيلين من القيادتين.



وتقديرا لهذه الجهود والإنجازات الديبلوماسية والإنسانية، قررت حكومة اليابان منح سموه الوشاح الأكبر لوسام الشمس المشرقة، في تكريم يعكس المكانة التي يحظى بها سموه لدى القيادة اليابانية وتقديرها الكبير لدوره في ترسيخ علاقات الصداقة بين البلدين.