السفير عمر بلحاج: نتطلع إلى عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة الكويتية - الجزائرية مطلع 2026 لتعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى أعلى المستويات



أكد سفير الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لدى الكويت عمر بلحاج متانة العلاقات الجزائرية - الكويتية وتميزها، مشيدا بـ"عمقها التاريخي وامتدادها في شتى المجالات".



جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير بلحاج خلال احتفال أقامته سفارة الجزائر لدى الكويت بمناسبة العيد الوطني لبلاده بحضور وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم ولفيف من رؤساء البعثات الديبلوماسية والمنظمات الدولية لدى الكويت.



وقال السفير بلحاج: إن "العلاقات بين البلدين الشقيقين تتسم دوما بالاحترام المتبادل والتفاهم المشترك والتعاون المثمر في مختلف المجالات"، لافتاً إلى أن "الذكرى الـ71 لثورة نوفمبر تتزامن هذا العام مع الذكرى الـ63 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين الجزائر والكويت".



وأضاف: ان هذه المناسبة تعد فرصة للإشادة بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية بفضل التوجيهات السديدة للقيادتين السياسيتين والحرص المشترك على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.



وأوضح أن التعاون بين البلدين شهد نشاطا وزاريا متواصلا من أبرز محطاته الزيارة التي قام بها الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى الكويت في نوفمبر 2024 لبحث التعاون في المجال العسكري، إضافة إلى زيارة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في ديسمبر من العام نفسه وزيارتي وزيري الداخلية والمالية الجزائريين إلى الكويت في فبراير وأبريل 2025 على التوالي.



وأكد السفير بلحاج أن العلاقات "الجزائرية - الكويتية" تتسم التشاور المستمر والتنسيق الوثيق، مشددا على أن بلاده "تعمل بشكل متواصل على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين وطموحات الشعبين الشقيقين".



واعرب عن تطلع بلاده إلى عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة بين البلدين مطلع عام 2026 بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى أعلى المستويات.