ممثل الأمير: تعزيز التواصل والحوار العالمي بشأن التحديات والمخاطر المهددة للبشرية والتي تتطلب تعاوناً دولياً لوضع حلول مبتكرة لمواجهتها

وصل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له إلى دولة قطر الشقيقة على رأس وفد الكويت المشارك في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المقرر عقده في الدوحة.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي عن تطلعه للمشاركة بهذه القمة الهامة في تعزيز التواصل والحوار العالمي بشأن التحديات والمخاطر المهددة للبشرية والتي تتطلب تعاونا دوليا لوضع حلول مبتكرة لمواجهتها والقضاء عليها.

وأكد سموه تمسك الكويت بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ورسالتها السامية لتجنيب الأجيال القادمة تبعات الحروب والنزاعات وتحسين حياة الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.