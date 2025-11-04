تحدّث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عاماً) بصراحة عن غريمه التقليدي في عالم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي (38 عاماً)، بعد سنوات طويلة من التنافس بينهما على القمّة.

كما أكد أنه يدرس بعناية الخطوات المقبلة في حياته بعد الاعتزال، مضيفا: «يوم اعتزالي سيكون أكثر يوم أبكي فيه في حياتي».

ورفض الاسطورة البرتغالية وقائد النصر السعودي الاعتراف بأفضلية ميسي عليه، وأجاب بوضوح عن سؤال المقارنة بينهما قائلا: «ليس أفضل مني»، من دون أن يُقلّل في الوقت نفسه من قيمة أسطورة برشلونة السابق.

وفي مقطع ترويجي للمقابلة التي أجراها كريستيانو رونالدو مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، رفض النجم البرتغالي الاعتراف بأفضلية ليونيل ميسي عليه من حيث الأداء والمسيرة الكروية عموماً.

وجاء رده صريحاً ومباشراً على سؤال تناول تصريحات زميله السابق في مانشستر يونايتد واين روني، الذي اعتاد تأكيد تفوّق ميسي على كريستيانو.

وردّ رونالدو من دون تردّد: «لا مشكلة أن يُعبّر روني عن رأيه، لكني لا أتفق معه، ولا أريد أن أكون متواضعاً».

وبذلك، أكّد النجم البرتغالي، بشكل واضح، قناعته بأنه الأفضل في هذه المقارنة، خاصة أن مسيرته مليئة بالألقاب مع الأندية التي دافع عن ألوانها، وخاصة ريال مدريد، وإلى مساهمته الحاسمة في تتويج فرقِه بعدة بطولات، فضلاً عن إنجازاته مع المنتخب البرتغالي الذي استفاد كثيراً من قدراته وخبرته الطويلة.

ويُدرك كريستيانو رونالدو أن الموسم الحالي يحمل طابعاً خاصاً في مسيرته الممتدة لأكثر من عقدَين، إذ يقترب من عامه الـ41 ولا يزال يحتفظ بالطموح نفسه والصلابة نفسها، ويعتبر الدون أن كأس العالم 2026، التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تمثل الفرصة الأخيرة لتحقيق حلم التتويج باللقب العالمي الذي استعصى عليه طويلاً.

وبعد مسيرة دولية مذهلة جعلته الهدّاف التاريخي للبرتغال بـ143 هدفاً في 225 مباراة، يتطلّع رونالدو لأن يكون مرة أخرى في صدارة المشهد العالمي، وربما في مواجهة جديدة مع غريمه ليونيل ميسي، الذي يسعى بدوره للحفاظ على مجده مع الارجنتين.