استقبل وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد الجابر ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر الجابر، بقصر بيان صباح اليوم، سفير المملكة المغربية لدى البلاد علي بن عيسى حيث قدم التهاني لمعاليهما بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة والتأكيد على التواصل الدائم والتشاور وما يميز العلاقات الكويتية المغربية من تقارب وتفاهم والتطلع إلى الارتقاء بالتعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الروابط بين الجانبين.

كما استقبل معاليهما بقصر بيان صباح اليوم سفير الجمهورية اليمنية لدى البلاد السفير الدكتور علي منصور بن سفاع حيث قدم التهاني لمعاليهما بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وما يجمعهما من روابط أخوية ومواصلة التنسيق وتبادل وجهات النظر حيال مجمل القضايا كما تم بحث آخر المستجدات على الساحة اليمنية والتأكيد على الموقف الثابت لدولة الكويت الداعم لوحدة اليمن وامنه واستقراره.