اليتامي: الأمن السيبراني أصبح اليوم ركيزة أساسية من ركائز الأمن الوطني والتنمية المستدامة

انطلق اليوم الثلاثاء المؤتمر الخليجي السادس لتحديات الأمن السيبراني الذي تستضيفه البلاد برعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ومشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت شعار ("بيئة رقمية آمنة).

وقال ممثل راعي الحفل رئيس قطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات بوزارة الداخلية العميد أنور اليتامى في كلمته الافتتاحية، إن المؤتمر يأتي في وقت تتزايد التحديات في مجال الأمن السيبراني مما يستدعي تعزيز التعاون الخليجي وتبادل الخبرات لحماية البنى التحتية الرقمية ورفع القدرات الوطنية في مواجهة التهديدات المتسارعة.

وأضاف اليتامى أن الأمن السيبراني أصبح اليوم ركيزة أساسية من ركائز الأمن الوطني والتنمية المستدامة، لافتا إلى أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة المستجدات وآفاق التعاون المشترك لحماية الفضاء السيبراني الخليجي.

وأعرب عن خالص الشكر والتقدير إلى كل الجهات المنظمة والداعمة والمشاركين والمتحدثين متمنيا للمؤتمر النجاح والتوفيق وأن يسهم في تعزيز أمننا السيبراني الخليجي المشترك معربا عن ترحيبه بضيوف الكويت الكرام السفراء والمسؤولين متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الكويت.

من جانبها قالت رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندسة عبير العوضي في كلمتها خلال الافتتاح، إن المؤتمر يأتي استمرارا لنهج التعاون الخليجي في مواجهة التهديدات السيبرانية ويعكس التزام دولة الكويت بأمنها الرقمي واستقرار فضائها الإلكتروني لاسيما وسط التحديات التقنية المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأضافت العوضي أن مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في جلسات المؤتمر تمثل فرصة مهمة لتبادل أفضل الممارسات واستعراض أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة في مجال الأمن السيبراني وتمثل قيمة مضافة تعكس الثراء المعرفي والخبرات الواسعة التي من شأنها إثراء النقاشات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز أمننا الرقمي المشترك.

وأكدت أن ما يشهده العالم من تسارع في التحديات السيبرانية المعقدة والمتطورة "تفرض علينا جميعا دولا ومؤسسات أن نكون على قدر عال من الاستعداد والجاهزية لمواجهة هذه التهديدات والعمل على بناء بنية تحتية رقمية آمنة وموثوقة".

وتابعت "اننا في المركز الوطني للأمن السيبراني بدولة الكويت نواصل الجهود في هذا المجال من خلال تطوير البنية المؤسسية وتبني أفضل الممارسات والتنسيق مع شركائنا الخليجيين والدوليين من أجل فضاء سيبراني أكثر أمانا واستقرارا".

وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتكامل الجهود لتطوير الاستراتيجيات الوطنية الشاملة القادرة على مواكبة التطورات التقنية ومواجهة المخاطر السيبرانية المتزايدة بكفاءة وفعالية.

وأعربت العوضي عن خالص الشكر والتقدير إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر متمنية لكل من ساهم في الإعداد والتنظيم لهذا الحدث المميز دوام التوفيق والنجاح.

ويهدف المؤتمر الذي يقام بتنظيم من المركز الوطني للأمن السيبراني إلى مناقشة أبرز التحديات المستجدة في الفضاء السيبراني وتعزيز التعاون الخليجي المشترك في بناء قدرات وطنية قادرة على التصدي للتهديدات الرقمية المتزايدة وذلك في ظل التطورات المتسارع