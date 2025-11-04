Note: English translation is not 100% accurate
ممثل صاحب السمو الأمير أمام مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في قطر: التحديات العالمية المعاصرة تفوق قدرة أي دولة على التصدي لها ولا سبيل لتجاوزها إلا عبر تعاون دولي وشراكة مسؤولة
4 نوفمبر 2025
المصدر : الأنباء
- ممثل صاحب السمو الأمير أمام مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في قطر: التحديات العالمية المعاصرة تفوق قدرة أي دولة على التصدي لها ولا سبيل لتجاوزها إلا عبر تعاون دولي وشراكة مسؤولة
- ممثل صاحب السمو الأمير أمام مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية: التنمية العادلة لا تبنى إلا على إرادة دولية ورؤية تتجاوز حدود السياسة الى آفاق إنسانية