ممثل صاحب السمو الأمير أمام مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في قطر: التحديات العالمية المعاصرة تفوق قدرة أي دولة على التصدي لها ولا سبيل لتجاوزها إلا عبر تعاون دولي وشراكة مسؤولة