الموافقة على مشروع مرسوم بشأن مذكرة تفاهم بين الكويت والإمارات في مجال النقل البري وأصول الطرق

تكليف وزارة الكهرباء باستكمال جهود تعزيز منظومة الأمن المائي في البلاد

اعتمد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية المتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص

اطلع مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون بين دولة الكويت وتلك الدول.

وأحيط مجلس الوزراء علما بأعضاء الوفد الرسمي المرافق لممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته الرسمية لدولة قطر لترؤس وفد دولة الكويت في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية.

وأحاط ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم، مجلس الوزراء علما بنتائج مشاركته في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار التي عقدت في الرياض الأسبوع الماضي تحت شعار «مفتاح الازدهار».

كما أحاطت وزيرة «الأشغال» ورئيسة بعثة الشرف المرافقة لنائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هان تشنغ خلال زيارته الرسمية للبلاد يومي السبت والأحد الماضيين د. نورة المشعان مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة وفحوى لقائه مع صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد.

وأحاطت وزيرة «الأشغال» مجلس الوزراء علما بفحوى المباحثات الرسمية التي عقدت بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية والتي ترأس فيها سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الجانب الكويتي، فيما ترأس نائب رئيس جمهورية الصين الجانب الصيني.

كما أحاطت مجلس الوزراء علما بلقاء نائب الرئيس الصيني بسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء والذي تركز على العلاقات الثنائية بين البلدين وما تشهده من تطور ونمو مستمرين.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بشأن مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال النقل البري وأصول الطرق وقرر رفع مشروع المرسوم إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

واطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة بشأن المبادرات والتبرعات المقدمة من بعض الأفراد والشركات والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والمتعلقة بالزراعات التجميلية في البلاد ويقرر الموافقة عليها، معربا عن شكره وتقديره لهذه التبرعات الكريمة.

وأشاد مجلس الوزراء بالجهود الملموسة التي يبذلها محافظ الأحمدي ورئيس لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء الشيخ حمود الجابر لتعزيز روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية وتحفيز الجهات والأفراد على الإسهام في تجميل الكويت وإبراز ملامحها الحضارية.

واطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي والدوائي والمائي والذي تضمن عدة بنود أبرزها تقرير وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بشأن استراتيجية تعزيز منظومة الأمن المائي بالكويت ويقرر تكليف الوزارة باستكمال جهودها لتعزيز تلك المنظومة.

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها على اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة بإنجازها.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص.