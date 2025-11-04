مع انطلاق كأس العالم تحت 17 عاما «فيفا - قطر 2025» يتوافد المشجعون إلى مجمع المسابقات في «أسباير زون» لمؤازرة منتخباتهم في البطولة العالمية للناشئين، التي توفر تجربة تتميز بالإتاحة وسهولة الوصول للمشجعين من ذوي الإعاقة، تمكنهم من حضور المباريات والاستمتاع بالأجواء المشوقة في المهرجان الكروي.

وفيما يلي نلقي الضوء على 3 مزايا رئيسية في الإتاحة وسهولة الوصول تمكن المشجعين من ذوي الإعاقة من المشاركة في تجربة البطولة:

٭ أماكن مخصصة لمستخدمي الكراسي المتحركة في جميع الملاعب: تشتمل جميع الملاعب الثمانية في مجمع المسابقات في أسباير زون، على خيارات أماكن مخصصة للمشجعين من مستخدمي الكراسي المتحركة، كما ستتوفر هذه الأماكن في المباراة النهائية التي يستضيفها ستاد خليفة الدولي، والذي يوجد أيضا في أسباير زون.

٭ خدمة التعليق الوصفي السمعي من خلال تطبيق الهواتف الذكية: تتوافر خدمة التعليق الوصفي السمعي باللغتين العربية والإنجليزية في عدد من المباريات، بما في ذلك جميع مباريات المنتخب القطري، حيث يمكن للمشجعين المكفوفين وضعاف البصر تحميل تطبيق annak3 «عنك»، وإدخال الرمز U17، واختيار قناة الصوت التي يرغبونها، وباستخدام سماعاتهم الخاصة بهم، يمكن للمشجعين الاستماع إلى تعليق مفصل عن مجريات المباراة، بما في ذلك وصف للأجواء في المدرجات وحتى ردود فعل اللاعبين وتعابير وجوههم، ما يمكنهم من الاستمتاع بتجربة خالية من العوائق أثناء متابعة المباريات.

٭ غرفة المساعدة الحسية في منطقة المشجعين: تشمل منطقة المشجعين غرفة المساعدة الحسية للمشجعين ذوي التوحد وصعوبات الإدراك الحسي تتم إدارة هذه الغرفة بالشراكة مع برنامج التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، وتتيح للمشجعين من ذوي التوحد وصعوبات الإدراك الحسي مشاهدة المباريات في مكان أكثر هدوءا مجهز بتكنولوجيا مساعدة، وبإشراف فريق من المتخصصين.

تذاكر الإتاحة وسهولة الوصول

ويمكن للمشجعين من ذوي الإعاقة تقديم طلب للحصول على تذاكر الإتاحة وسهولة الوصول عبر إرسال بريد إلكتروني إلى: [email protected]. تتوافر التذاكر بسعر 10 ريالات قطري، وتتم إدارة الطلبات من قبل فريق متخصص.

وتتيح هذه التذاكر حضور أكثر من مباراة في اليوم، إضافة إلى الاستمتاع بالأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية التي تقام في منطقة المشجعين، التي تستقبل المشجعين في أيام المباريات فقط بدءا من الساعة 1:30 ظهرا حتى صافرة النهاية لآخر مباراة. ويجب على حاملي هذه التذاكر تقديم ما يثبت الإعاقة عند الدخول إلى أسباير زون وستاد خليفة الدولي. كما تتوافر تذاكر لمرافقي الأشخاص من ذوي الإعاقة.