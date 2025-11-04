مسك الدار شركة كويتية رائدة في مجال الصيانة والمقاولات العامة في الكويت، تعمل بخبرة تتعدى الـ 10 سنوات على تقديم خدمات صيانة متكاملة لعملائها في جميع أنحاء الكويت، معتمدة في ذلك على فريق من أفضل الفنيين المدربين على أعلى مستوى لتقديم خدمات الصحي، والكهرباء، والستلايت، والتكيف، والألمنيوم، وغيرهم من الخدمات، التي تقدمها شركة مسك الدار لعملائها.

ولسعيها منذ اليوم الأول لتقديم جميع خدماتها على أعلى مستوى من الاحترافية، فقد عملت مسك الدار على تقديم جميع خدماتها وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة.

ما تقدمه شركة مسك الدار من خدمات لعملائها

استطاعت شركة مسك الدار على مدار ما يزيد عن العقد أن تضع اسمها في مقدمة الشركات الرائدة في الكويت، عبر باقة متكاملة من خدمات الصيانة والمقاولا العامة، التي تقدمها لعملائها على أعلى مستوى من الاحترافية، والتي تتضمن:

خدمات الصحي

تعمل شركة مسك الدار لخدمات الصيانة والمقاولات العامة في الكويت، بالاعتماد على أفضل سباك صحي بالكويت على تقديم خدمات صحي متكاملة، تتضمن:

تأسيس السباكة.

تركيب المراحيض

تركيب فلاتر المياه

تركيب السخانات العادية والمركزية

عزل أرضيات الحمامات والمطابخ

إنشاء شبكات الصرف

إنشاء شبكات تغذية مياه الشرب

تغيير الأدوات الصحية وأجهزة السباكة

صيانة وتركيب مضخات المياه.

إلى جانب عديد من خدمات التأسيس والتركيب وخدمات الصيانة التي تقدمها شركة مسك الدار لعملائها بالاعتماد على أفضل الفنيين الصحيين في الكويت، لتوفر لعملائها بذلك جميع ما يحتاجون من خدمات السباكة باحترافية وسرعة عالية.

خدمات الكهرباء

تقدم شركة مسك الدار لعملائها كذلك باقة متكاملة من خدمات الكهرباء، التي تتضمن: تأسيس وتركيب أنظمة الكهرباء المختلفة، إلى جانب تقديمها لخدمات الصيانة المتكاملة لجميع أعطال الكهرباء في أنظمة الكهرباء الذكية والتقليدية.

معتمدة في ذلك على فريق يضم أفضل فني كهربائي الكويت الذي يعمل بدوره على تقديم الخدمة على أعلى مستوى من الاحترافية.

خدمات تكييف مسك الدار

تتضمن باقة الخدمات التي تقدمها شركة مسك الدار لعملائها خدمات التكييف المتكاملة، التي تشمل:

تركيب جميع أنواع التكييفات.

صيانة التكييفات بأنواعها المختلفة.

فك وتركيب التكييفات.

تأسيس مواسير التكييفات.

تعبئة فريون المكييفات بأنواعها.

وغيرهم عديد من الخدمات التي تقدمها شركة مسك الدار بالاعتماد على أفضل فني تكييف في الكويت.

صيانة الأجهزة الكهربائية

يشمل عمل شركة مسك الدار لخدمات الصيانة والمقاولات العامة، تقديم خدمات الصيانة لجميع الأجهزة الكهربائية، التي تتضمن:

الثلاجات

الغسالات

السخانات

التكييفات

وغيرهم من الأجهزة، التي تعمل الشركة على صيانتها بدقة واحترافية عاليتين، بالاعتماد على نخبة من الفنيين المدربين على أعلى مستوى، الذين يعملون بدورهم على الكشف عن العطل وتحديد سببه بدقة ومعالجته.

ومما يزيد من احترافية خدمات الصيانة، التي تقدمها شركة مسك الدار توفيرها لقطع خيار أصلية من نفس العلامة التجارية المصنعة للجهاز، إلى جانب تقديمها ضمان على خدمات الصيانة.

خدمات الستلايت

تعمل شركة مسك الدار بالاعتماد على فني ستلايت مختص على تقديم خدمات التركيب والصيانة المتكاملة لأجهزة استقبال البث" الديش"، وتتضمن هذه الخدمات:

تركيب أطباق الستلايت وتوجيهها بدقة لضبط الإشارة.

توصيل الأسلاك وأجهزة الاستقبال" الريسيفر".

برمجة وتنظيم القنوات.

صيانة الأعطال.

تحديث أجهزة الاستقبال.

وغيرهم من الخدمات التي تقدمها الشركة، والتي تعمل من خلالها على تقديم لعملائها خدمة متكاملة تلبي احتياجاتهم.

خدمات الألمنيوم

تمتد خدمات شركة مسك الدار لتشمل كذلك خدمات تصنيع وتركيب وصيانة الألمنيوم من أبواب وشبابيك وشتر وواجهات، ومطابخ، وغيرهم من العناصر.

حيث تعمل شركة مسك الدار بالاعتماد على أفضل فني ألمنيوم في الكويت على:

تصميم وتنفيذ أعمال الألمنيوم، التي تتضمن: الأبواب، والشبابيك، وفتحات السقف، والشتر، والمطابخ، والمداخن، والترابزين والسلالم.

تركيب أعمال الألمنيوم.

إصلاح وصيانة الألمنيوم، ويشمل ذلك: النوافذ والأبواب وغيرهما من العناصر، إلى جانب تغيير الزجاج المكسور، وتبديل الإطارات التالفة، وضبط المفصلات والمقابض.

ومما يزيد من احترافية شركة مسك الدار في أعمال الألمنيوم، استخدامها لأفضل الخامات وأعلاها جودة، إلى جانب الدقة الشديدة في تقديم الخدمات.

خدمات النجارة

تتضمن باقة الخدمات التي تقدمها شركة مسك الدار لعملائها كذلك خدمات النجارة، التي تقدمها بالاعتماد على أفضل نجار بالكويت، حيث تعمل الشركة بالاعتماد على فريق عملها على:

تركيب وتفصيل الأبواب والشبابيك.

تركيب وتفصيل غرف النوم.

تغيير مفاتيح الأبواب والأقفال.

فتح الأقفال اليدوية واقفال تجوري.

تركيب أثاث ايكيا.

فك وتركيب الأثاث.

مستخدمة في ذلك أدق المعدات التي تمكن فريق عملها من تقديم خدمات النجارة على أعلى مستوى من الاحترافية، إلى جانب استخدامها لأجود أنواع الخشب في أعمال التفصيل.

كاميرات المراقبة

تعمل شركة مسك الدار لخدمات الصيانة والمقاولات العامة كذلك على تقديم خدمات التركيب والصيانة المتكاملة لكاميرات المراقبة، معتمدة في ذلك على أفضل الفنيين المتخصصين، الذين يعملون على:

تركيب كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية.

توصيل وتشغيل أنظمة المراقبة.

ربط الكاميرات بالإنترنت والهواتف.

صيانة كاميرات المراقبة.

تحديث الأنظمة وتوسيع الشبكات.

ضبط الإعدادات وتأمين البيانات.

الخدمات المتكاملة في مسك الدار لخدمات الصيانة والمقاولات العامة

لتتمكن مسك الدار من تحقيق هدفها وتوفير لعملائها ما يحتاجون من خدمات متنوعة، فإنها عملت على أن تتضمن خدمات الصيانة والمقاولات العامة، التي تقدمها:

تركيب وإصلاح السيراميك.

خدمات الطلاء لمختلف المنشآت.

تركيب وصيانة أنظمة الأنتركم.

خدمات الترميم الشاملة لمختلف المنشآت.

وغيرها من الخدمات، التي تقدمها بالاعتماد على أفضل الفنيين المتخصصين ممن يتمتعون بخبرة واسعة تمكنهم من تقديم هذه الخدمات على أعلى مستوى من الاحترافية.

ما يميز شركة مسك الدار لخدمات الصيانة والمقاولات العامة في الكويت

بخبرة تتعدى العقد وبتصميم بروفايل شركة وهوية تجارية احترافي مثل الذي تنفذهم شركة اكسباند ايديا للدعاية والإعلان، تمكنت مسك الدار أن تضع اسمها في مقدمة الشركات الرائدة في مجال خدمات الصيانة والمقاولات العامة في الكويت.

ذلك بالطبع إلى جانب عديد من المقومات الأخرى، التي مكنت مسك الدار من الوصول لهذه المكانة، والتي يأتي في مقدمتها:

فريق العمل: تعمل شركة مسك الدار على تقديم خدماتها بالاعتماد على فرق من الفنيين المحترفين ممن يتمتعون بخبرة واسعة في تقديم هذه الخدمات.

الاحترافية في العمل: تقدم شركة مسك الدار جميع خدماتها وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية.

الخامات عالية الجودة: تعتمد مسك الدار في عملها على استخدام أجود أنواع الخامات وأعلاها جودة.

تغطية لجميع أنحاء الكويت: تعمل شركة مسك الدار بالاعتماد على فنيها المتخصصين على تقديم خدماتها لعملاء الشركة في جميع مدن ومحافظات دولة الكويت.

السرعة والخدمات العاجلة: تتميز مسك الدار بسرعة الاستجابة وتقديم الخدمات، كما إنها توفر خدمات عاجلة للتعامل بصورة فورية مع الأعطال التي لا تحتمل تأخير لمعالجتها.

خدمات ما بعد البيع والضمان: تقدم شركة مسك الدار لعملائها خدمات ما بعد البيع لجميع خدماتها، كما إنها توفر ضمان على خدمات الصيانة المقدمة من خلالها.

الأسعار التنافسية: لم تعمل مسك الدار على تقديم خدماتها باحترافية فحسب، بل عملت كذلك على تقديمها بأسعار تنافسية.

ذلك بالطبع إلى جانب عديد من المقومات الأخرى، التي مكنت مسك الدار من الوصول لهذه المكانة لتصبح واحدة من الشركات البارزة في الكويت.

اتصل برقم مسك الدار ليصلك فريق عملها أينما كنت

بالاتصال على رقم مسك الدار 1886554 / 96522094040 يمكنك الحصول على ما تحتاج من خدمات الصيانة والمقاولات العامة أينما كنت داخل دولة الكويت.

حيث تعمل شركة مسك الدار بالاعتماد على فريق عملها من الفنيين المحترفين على تقديم خدماتها لجميع أنحاء الكويت، ويشمل ذلك:

الفراونية

السالمية

الجهراء

صباح الاحمد

جابر الاحمد

سعد العبدالله

سلوى

بيان

الفنطاس

صباح السالم

الشهداء

السلام

حولي

ابو فطيرة

الخيران

حطين

الصباحية

اليرموك

قرطبة

مبارك الكبير

الجابرية

ذلك إلى جانب عديد من المناطق الأخرى، التي تشملها خدمات شركة مسك الدار لخدمات الصيانة والمقاولات العامة، التي يمكنك الحصول عليها بسهولة بالاتصال على رقم مسك الدار 1886554 / 96522094040

الخلاصة

مسك الدار لخدمات الصيانة والمقاولات العامة، شركة كويتية رائدة تعمل بخبرة تزيد عن العقد وبالاعتماد على فريق ضخم يضم أفضل الفنيين المدربين على أعلى مستوى على تقديم باقة متكاملة من خدمات الصيانة والمقاولات العامة في الكويت.

وإضافة إلى حرص الشركة على توفير لعملائها ما يحتاجون من خدمات، فإنها حرصت كذلك على تقديم هذه الخدمات بأفضل الأسعار التنافسية وبسرعة عالية لجميع عملاء الشركة في مختلف أنحاء دولة الكويت.

الأسئلة الشائعة

ما رقم مسك الدار؟

رقم مسك الدار 1886554 / 96522094040

ما خدمات شركة مسك الدار؟

الصحي

الكهرباء

التكييف

صيانة الأجهزة الكهربائية

الستلايت

الألمنيوم

النجارة

تركيب وصيانة كاميرات المراقبة

تركيب وإصلاح السراميك

الصبغ

تركيب وصيانة أنظمة الانتركم

خدمات الترميم للمنشآت