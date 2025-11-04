أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بكوريا الشمالية.

وكانت وكالة «يونهاب» للأنباء ذكرت في تقرير لها أن أجهزة المخابرات في كوريا الجنوبية ترى احتمالا كبيرا بأن تعقد كوريا الشمالية والولايات المتحدة قمة بعد المناورات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسيول في مارس من العام المقبل.

ووفقا للتقرير، قال المشرع لي سونغ كوون للصحافيين «يعتقد جهاز المخابرات الوطنية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مستعد للدخول في حوار مع الولايات المتحدة وسيجري اتصالات معها في المستقبل عندما تتحقق الشروط».

وذكر كيم أنه مستعد لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة إذا تخلت واشنطن عن مطالبها بنزع السلاح النووي، لكنه لم يرد علنا عندما عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراء محادثات خلال زيارته لكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي.