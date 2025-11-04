حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أنه قد يمتنع عن إرسال التمويل الفيدرالي إلى مسقط رأسه مدينة نيويورك إذا فاز المرشح الديمقراطي التقدمي زهران ممداني بمنصب العمدة، واصفا إياه بـ«الشيوعي» الذي سيهدر أموال الحكومة. جاء ذلك في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على قناة «سي بي أس»، حيث قال ترامب إن إدارة مدينة بقيادة ممداني ستجعل أداء العمدة السابق بيل دي بلاسيو يبدو «رائعا» مقارنة بها.

التصريحات تأتي قبيل الانتخابات المقررة الثلاثاء، والتي تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم ممداني فيها على منافسه الديموقراطي الآخر، حاكم نيويورك السابق أندرو كومو. ورغم خلافاته السابقة مع كومو، أعلن ترامب دعمه له، قائلا إنه يفضل «ديموقراطيا سيئا على شيوعي».

ممداني، البالغ 34 عاما وعضو الجمعية التشريعية عن كوينز، يصف نفسه بأنه «اشتراكي ديموقراطي» لا «شيوعي»، مؤكدا أن هدفه بناء نيويورك أكثر عدلا وشمولا. من جانبه، شدد كومو على خبرته في مواجهة إدارة ترامب خلال جائحة كوفيد-19، معتبرا نفسه الأقدر على الدفاع عن المدينة.

ولم يوضح ترامب في تصريحه مصير التمويل الفيدرالي لمدينة نيويورك حال فوز ممداني. وقد حصلت المدينة على تمويل فيدرالي خلال السنة المالية الحالية بلغ 7.4 مليارات دولار.

وقد فاز ممداني بالانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي، بينما حل منافسه كومو في المركز الثاني. ووصف ممداني كومو حاكم نيويورك السابق بأنه دمية وببغاء لترامب.