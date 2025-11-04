فاز الكاتب الفرنسي لوران موفينييه الثلاثاء بجائزة غونكور، أرفع جائزة أدبية في فرنسا، عن روايته «البيت الفارغ» (La Maison Vide) المؤلفة من 750 صفحة والمستوحاة من قصص عائلية تمتد لأكثر من قرن.

وقال موفينييه البالغ 58 عاما لدى تسلمه الجائزة «أنا في غاية السعادة»، مضيفا «أنها مكافأة عظيمة لأنها رواية من طفولتي ترتبط أحداثها بأجيال عدة».

كان موفينييه الذي يزخر رصيده الأدبي بحوالى عشرين كتابا، يتنافس على جائزة غونكور مع زميله الكاتب ومؤلف السيناريو الفرنسي إيمانويل كارير والكاتبة الفرنسية الموريشيوسية ناتاشا أبانا والكاتبة البلجيكية كارولين لامارش.

وتشكل جائزة غونكور العريقة أبرز المكافآت الأدبية الممنوحة سنويا للأعمال الناطقة بالفرنسية، وعادة ما ينال الفائز بها شهرة واسعة تتجلى عبر بيع مئات آلاف النسخ من كتبه.

أما المكافأة المالية المرفقة بها، فهي عبارة عن شيك زهيد بقيمة 10 يورو (11 دولارا)، عادة ما يفضل الفائزون تعليقه على الحائط.

من بين كتب موفينييه السابقة رواية تشويق تدور أحداثها في ريف فرنسا بعنوان «قصص من الليل» Histoires de la nuit.

كما كتب رواية «Des Hommes» التي تستكشف إرث حرب الاستقلال الجزائرية، ورواية «Dans la foule» التي تدور أحداثها في الفترة التي سبقت حادثة تدافع مشجعي كرة القدم عام 1985 في ملعب هيسل في بلجيكا والتي أودت بـ39 شخصا.