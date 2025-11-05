

فشل سندرلاند في استغلال سقوط بورنموث وتوتنهام كي يصبح وحيدا في الوصافة، وذلك بعدما تعثر بدوره أمام ضيفه إيفرتون بالتعادل معه 1-1 في ختام المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وكانت الفرصة قائمة أمام فريق المدرب الفرنسي «ريجي لو بري» كي يكون وحيدا في الوصافة بعد خسارة بورنموث أمام مان سيتي 1-3 وتوتنهام أمام جاره اللندني تشلسي 0-1.



لكنه وجد نفسه متخلفا أمام إيفرتون منذ الدقيقة 15 بهدف للسنغالي إيليمان نداي، قبل أن يتدارك الموقف في مطلع الشوط الثاني ويدرك التعادل عبر السويسري غرانيت تشاكا (46).



وبتعادله الثالث للموسم، رفع سندرلاند رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف ليفربول حامل اللقب وثالث الترتيب والفائز على أستون فيلا 2-0 بعد 4 هزائم متتالية، وأمام بورنموث، فيما بات مان سيتي ثانيا بـ 19 نقطة.



ويأتي التعثر أمام إيفرتون الذي رفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر، قبل المواجهة الشاقة التي تنتظره الجمعة على أرضه ضد أرسنال المتصدر بفارق 6 نقاط عن مان سيتي.



إيطاليا



أحدث قرار التخلي عن المدرب الفرنسي باتيرك فييرا صدمة إيجابية، إذ حقق جنوى فوزه الأول للموسم بتغلبه على مضيفه ساسوولو في الرمق الأخير 2-1 في ختام المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي.



وانضم فييرا (49 عاما) إلى جنوى في نوفمبر 2024 عندما كان في ذيل الترتيب وأنقذه من الهبوط، لكن المغامرة انتهت بعد عام فقط لأن الفريق لم يجمع سوى ثلاث نقاط من تسع مباريات (3 تعادلات و6 هزائم)، في أسوأ بداية موسم في تاريخ النادي.



وبقيادة المدربين المؤقتين روبرتو مورجيتا وميمو كريشيتو، اللاعب السابق البارز في النادي والذي يدرب حاليا فريق تحت 17 عاما، حقق جنوى فوزه الأول للموسم بفضل المدافع النرويجي ليو أوستيغارد، المعار من رين الفرنسي، إذ خطف الانتصار في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من ضائع بكرة رأسية إثر ركلة حرة، وسط فرحة عارمة في المدرجات وفي أرضية الملعب.



وكان جنوى قد تقدم في البداية عن طريقة روسلان مالينوفسك (18)، وتعادل ساسوولو عن طريق دومينيكو بيراردي (47)، قبل ان يحرز أوستيغارد هدف الانتصار لجنوى (90+3).



ووفق الصحافة الإيطالية، يبدو لاعب الوسط الدولي السابق أسطورة روما دانييلي دي روسي الأوفر حظا لخلافة فييرا.



وتجنب لاتسيو التعادل للمرة الرابعة في آخر خمس مراحل بفوزه الصعب على ضيفه كالياري بهدفين نظيفين سجلهما الدنماركي غوستاف إيزاكسن في الدقيقة 65، وماتيا زاكانيي في الوقت بدلا من ضائع (1+90).



ورفع فريق العاصمة الذي استعان هذا الموسم بمدربه السابق ماوريتسيو ساري، رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن قبل مواجهته الشاقة نهاية الأسبوع في ميلانو ضد إنتر الثاني، فيما تجمد رصيد كالياري عند 9 نقاط في المركز الرابع عشر بتلقيه الهزيمة الخامسة للموسم.



إسبانيا



تعادل ريال اوفييدو وضيفه أوساسونا 0-0 في ختام المرحلة الـ 11 من الدوري الإسباني.