

القاهرة ـ محمد سامي



تواصل بعثات فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا استعداداتها في الإمارات لخوض منافسات بطولة السوبر المصري التي تنطلق غدا الخميس في ظل ظروف مختلفة على مستوى الجاهزية الفنية، بعد أن ضربت الغيابات صفوف 3 من الفرق الأربعة المشاركة، بينما يظهر سيراميكا مكتمل الصفوف دون فقدان عناصر أساسية.



الأهلي يعاني غياب عدة لاعبين مهمين رغم سفرهم مع البعثة، إذ يفتقد الفريق جهود حسين الشحات، إمام عاشور، أشرف داري، محمد شريف وأحمد رضا، وهو ما يضع المدير الفني الدنماركي ييس ثوروب أمام تحديات كبيرة في لقاءاته المقبلة.



وفي صفوف بيراميدز حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، تتواصل معاناة الفريق من الإصابات المؤثرة، بعد سفر الثنائي رمضان صبحي وأسامة جلال إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية متقدمة، بينما يخضع البوركيني بلاتي توريه لفحوص رنين مغناطيسي بسبب آلام العضلة الخلفية لتحديد موقفه من المشاركة، ولاتزال احتمالات غياب مصطفى فتحي قائمة وفقا لتقديرات الجهاز الطبي على الرغم من مرافقته للبعثة.



أما الزمالك فيغيب عنه الجناح البرازيلي خوان بيزيرا بعد إصابته في العضلة الخلفية في مباراة طلائع الجيش الماضية، كما خرج من القائمة الثنائي محمد السيد وناصر منسي لأسباب فنية، والفلسطيني آدم كايد للتأهيل، بينما يغيب نبيل عماد للإيقاف، فيما أكد الجهاز الطبي للزمالك جاهزية الثنائي أحمد فتوح والحارس محمد صبحي.



في المقابل، يظهر سيراميكا كليوباترا بكامل قوته وعناصره الأساسية، مستفيدا من حالة استقرار فني بقيادة المدرب علي ماهر، ليكون الفريق الأكثر جاهزية على الورق قبل ضربة البداية، مدفوعا بشحنة معنوية عالية بعد تصدره لقمة جدول الدوري بفارق 3 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه الأهلي.



الفرق الأربعة خاضت تدريبها الأول في الإمارات أمس الثلاثاء، على أن يؤدي كل فريق مرانه الختامي اليوم الأربعاء على ملعب هزاع بن زايد الذي يشهد لقاء الأهلي مع سيراميكا، وملعب آل نهيان الذي يحتضن قمة الزمالك مع بيراميدز.



وفي سياق آخر، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة بمنصب المشرف العام على كرة القدم، ليكون مسؤولا عن الفريق الأول وقطاع الناشئين والأكاديميات والكرة النسائية ونادي دلفي، مع منحه صلاحية وضع رؤية تطويرية لتعظيم الاستفادة الاستثمارية لقطاع الكرة بالتنسيق مع شركة الأهلي للكرة.