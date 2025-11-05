أكد نائب الرئيس التركي جودت يلماز تضامن بلاده مع الشعب السوري ودعمها لجهود إعادة إعمار سورية.



جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال ترؤسه للاجتماع الوزاري حول إعادة إعمار وتنمية سورية في اسطنبول أمس، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ 41 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) بمشاركة وزراء من 50 دولة.



وأعرب يلماز عن سعادته لرؤية سورية مجددا تحت مظلة لجنة «كومسيك» بعد غياب سنوات طويلة بسبب الحرب، قائلا إن «برنامج كومسيك الخاص بسورية الذي أطلق ضمن اللجنة يهدف إلى دعم تطوير القدرات المؤسسية والبشرية في البلاد».



وأضاف «من خلال هذا البرنامج الذي يشمل تحليل الاحتياجات وتقديم الدعم الاستشاري وبرامج التدريب والدراسات الميدانية سنقدم إسهامات ملموسة في مسيرة التنمية لأشقائنا السوريين».



وأعرب عن إيمانه بأن المشاريع التي سيتم تطويرها بمجالات التجارة والتعاون المالي والتحول الرقمي والنقل والاتصال وبناء قاعدة بيانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدارة البرامج والاستراتيجيات ستسهم في ازدهار سورية.



حضر الاجتماع وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد الشعار ورئيس صندوق التنمية السوري محمد رسلان.



من جهتهم، أدلى وزراء ورؤساء وفود من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمداخلات حول رؤى بلدانهم للتعاون والدعم.



واختتم الاجتماع بعرض من المسؤولين السوريين، جرى خلاله تحديد مجالات العمل المشتركة للفترة المقبلة.



في سياق متصل، عقدت ضمن أعمال الدورة الـ 41 لـ «الكومسيك» جلسات خاصة بعنوان «تطوير القدرات المؤسسية والبشرية لدعم عملية إعادة إعمار سورية بشكل شامل» و«إحياء الاقتصاد الريفي».



كما أقيمت حلقة نقاش بعنوان «تحفيز ديناميكيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية: نموذج الجمهورية العربية السورية»، مما يسهم في رسم خريطة طريق لتعافي سورية الاقتصادي والاجتماعي فيما ستعقد لاحقا الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري.



وتناولت الجلسات قضايا حيوية مثل إعادة تشييد البنية التحتية في سورية وزيادة فرص العمل وتشجيع الاستثمارات وتعزيز الخدمات العامة وبناء القدرات المؤسسية.