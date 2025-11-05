

أعلن نادي رادنيتشكي الصربي وفاة مدربه ملادن جيجوفيتش بعد سقوطه على أرضية الملعب في إحدى مباريات فريقه بمسابقة الدوري الصربي الممتاز، متأثرا بأزمة قلبية تعرض لها أثناء المباراة.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن زيزوفيتش، الذي كان مدربا لفريق رادنيكي 1923 تلقى علاجا طبيا في منتصف الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في ملعب «ملادوست لوتشاني»، قبل أن يتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.



وقال نادي رادنيتشكي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «لقد فقد نادينا محترفا عظيما، بل وقبل كل شيء إنسانا جيدا، وصديقا، ورياضيا ترك أثرا عميقا بعلمه وطاقته ونبله في قلوب كل من عرفه»، مضيفا: «تم نقل المدرب على الفور إلى المستشفى، فيما انخرط عدد من اللاعبين في نوبات بكاء على أرض الملعب، وألغيت المباراة بعد تلقي الحكام نبأ الوفاة».



كما نعى الاتحاد الصربي لكرة القدم وفاة ملادن جيجوفيتش، بعد سقوطه على أرضية الملعب في إحدى مباريات فريقه بمسابقة الدوري الصربي الممتاز.



وذكر الاتحاد الصربي لكرة القدم على موقع «X» للتواصل الاجتماعي: «رحيله المبكر يعد خسارة كبيرة للمجتمع الكروي بأكمله»، مضيفا: «يعرب الاتحاد الصربي لكرة القدم عن خالص تعازيه لعائلة زيزوفيتش، ولأعضاء نادي رادنيكي 1923، وكذلك لجميع أصدقائه ومعجبيه الذين قدروا شخصيته وعمله. ارقد بسلام يا ملادين، فحبك لكرة القدم والأثر الذي تركته سيبقيان معنا إلى الأبد».