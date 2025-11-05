أعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط محاولة تهريب مخدرات بطريقة مبتكرة إلى احدى الدول المجاورة دون تسميتها.



وقالت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها في موقع «فيسبوك»، ان وحدات فرع مكافحة المخدرات في البادية السورية أحبط «محاولة تهريب كميات من حبوب الكبتاغون المخدرة إلى إحدى الدول المجاورة، وألقت القبض على المدعو «م.ن» أثناء تنفيذ العملية».



وذكرت الوزارة أن المهرب اعتمد أسلوبا حديثا باستخدام مناطيد جوية وأدوات إلكترونية متطورة لتوجيهها عبر الحدود، مشيرة إلى أنه تمت مصادرة جميع الوسائل المستخدمة في العملية، وإحالة المتورط إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.



وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في ملاحقة تجار ومروجي المخدرات بكل الوسائل المتاحة.