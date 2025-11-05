قام محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر بزيارة ودية لمدرسة خولة بنت ثعلبة الابتدائية للبنات في منطقة إشبيلية، في إطار دعمه للمبادرات التربوية وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في نطاق محافظة الفروانية.



وكان في استقباله مديرة المدرسة نيران العنزي والهيئة التعليمية والادارية، حيث اطلع على الأنشطة التربوية والبرامج والمبادرات البيئية التي تنفذها المدرسة، بمشاركة الطالبات في فقرة ترحيبية وعمل مبادرة زراعية تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وغرس ثقافة الاهتمام بالزراعة والنظافة العامة.



كما أشاد بجهود الهيئة التعليمية والإدارية على حرصهم في تنمية روح المبادرة لدى الطالبات وتهيئة بيئة تعليمية مميزة تسهم في تنمية قدرات الطالبات وصقل مهاراتهن، مؤكدا أهمية غرس القيم البيئية في نفوس أبنائنا منذ الصغر، بما يعكس دور المؤسسات التعليمية في دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية.



وفي ختام الزيارة، أعربت نيران العنزي عن خالص شكرها وتقديرها له على زيارته الكريمة ودعمه المستمر للمدارس والأنشطة التربوية، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تعد حافزا لبذل المزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية.