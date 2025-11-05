سيكون «ستاد الاتحاد» على موعد مع مباراة مرتقبة بين مان سيتي الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني الذي يجتمع مجددا بهدافه السابق النرويجي إرلينغ هالاند، وذلك في الجولة الرابعة من المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا التي يتشارك إنتر الإيطالي صدارتها بالعلامة الكاملة قبل مباراته وضيفه المتواضع كايرات الكازخستاني.



ويسعى كل من الفريقين إلى البقاء ضمن المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى الدور ثمن النهائي وتجنب ما حصل معهما الموسم الماضي حين اضطرا لخوض الملحق بحلول دورتموند في المركز العاشر وسيتي في المركز الثاني والعشرين. وفي ميلانو وبعدما عوض سقوطه القاسي في الدوري الإيطالي على يد نابولي حامل اللقب 1-3 بفوزه بمباراتيه التاليتين ضد فيورنتينا 3-0 وفيرونا خارج الديار 2-1، يبدو إنتر مرشحا للإبقاء على سجله المثالي في مستهل موسمه القاري حين يستضيف الوافد الجديد كايرات الذي يملك نقطة من ثلاث مباريات. ويسعى برشلونة الإسباني إلى دخول المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى ثمن النهائي وتأكيد أنه وضع خلفه خسارة «الكلاسيكو» المحلي أمام ريال مدريد 1-2، من خلال تحقيق فوزه الثالث على حساب مضيفه كلوب بروج البلجيكي. ويحتل العملاق الكاتالوني، الفائز في الجولة الماضية على أولمبياكوس اليوناني 6-1، المركز التاسع بفارق الأهداف فقط عن نيوكاسل الثامن الذي يبحث بدوره عن انتصار ثالث عندما يستضيف الفريق الإسباني الآخر أتلتيك بلباو (3 نقاط). ويسعى كل من أتالانتا الإيطالي (4 نقاط) ومضيفه مرسيليا الفرنسي (3 نقاط) إلى فوز ثان عندما يتواجهان على ملعب الأخير، فيما يحل تشلسي الإنجليزي ضيفا على قره باغ الأذربيجاني طامحا إلى فوز ثالث ودخول المراكز الـ 8 الأولى.



وفي لقاء بين فريقين يبحثان عن انتصار أول، يحل فياريال الإسباني ضيفا على الوافد الجديد بافوس القبرصي.