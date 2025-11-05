استقبل وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي، ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر الجابر سفير المملكة المغربية الشقيقة لدى الكويت السفير علي ابن عيسى حيث قدم التهاني لهما بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين.



وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة والتأكيد على التواصل الدائم والتشاور وما يميز العلاقات الكويتية - المغربية من تقارب وتفاهم والتطلع إلى الارتقاء بالتعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الروابط بين الجانبين.



كما استقبل وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي، ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر الجابر سفير الجمهورية اليمنية لدى الكويت السفير د.علي منصور بن سفاع حيث قدم التهاني لهما بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين.



وجرى خلال اللقاء استعــراض العلاقــــات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وما يجمعهما من روابط أخوية ومواصلة التنسيق وتبادل وجهات النظر حيال مجمل القضايا، كما تم بحث آخر المستجدات على الساحة اليمنية والتأكيد على الموقف الثابت للكويت الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره.