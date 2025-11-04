الدوحة - فريد عبدالباقي

انضمت مصر إلى تونس في تحقيق البداية القوية في بطولة كأس العالم تحت 17 عاما لكرة القدم المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة حتى 27 الجاري، وذلك بعد أن قدم "أشبال الفراعنة" عرضاً رائعاً اكتسحوا به منتخب هايتي بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جرى مساء الثلاثاء على ملعب 5 بمنطقة أسباير ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة.

وتصدر بذلك المنتخب المصري المجموعة الخامسة متساوياً مع منتخب فنزويلا الذي حقق فوزاً مفاجئاً على منتخب إنجلترا 3-0.

وكان المنتخب التونسي استهل مشواره في البطولة بفوز كبير على فيجي بنتيجة 6-0.

وسيلتقي المنتخب المصري مع فنزويلا يوم الجمعة المقبل، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة إنجلترا يوم الإثنين المقبل.

وفي المجموعة السادسة، استهل منتخب كوريا الجنوبية مشواره في البطولة بفوز ثمين على المكسيك بنتيجة 2-1، في لقاء مثير، كما حقق منتخب سويسرا فوزاً عريضاً على كوت ديفوار بنتيجة 4-1، ليعتلي صدارة المجموعة السادسة بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية ورصيد كل منهما 3 نقاط، فيما تذيل المكسيك وكوت ديفوار الترتيب دون نقاط. وتقام الجولة الثانية الجمعة المقبل، حيث تلتقي كوريا الجنوبية مع سويسرا، بينما تواجه كوت ديفوار نظيرتها المكسيك.

وفي المجموعة السابعة، سيطر التعادل الإيجابي بين منتخبي ألمانيا وكولومبيا 1-1، في المجموعة ذاتها تصدرت كوريا الشمالية ترتيب المجموعة بعد فوزها على السلفادور بنتيجة 5-0. وتقام الجولة الثانية الجمعة المقبل، حيث تلتقي ألمانيا مع كوريا الشمالية، والسلفادور مع كولومبيا.

وفي المجموعة الثامنة، وجه منتخب البرازيل إنذاراً قوياً لبقية المنافسين بعدما سحق نظيره الهندوراسي بنتيجة 7-0 في واحدة من أكبر نتائج الجولة الأولى، وفي ذات المجموعة فازت زامبيا على إندونيسيا بنتيجة 3-1. وسيواجه المنتخب البرازيلي نظيره الإندونيسي الجمعة المقبل، فيما تلتقي هندوراس مع زامبيا في اليوم نفسه ضمن منافسات الجولة الثانية.

وتقام هذه النسخة من كأس العالم تحت 17 عاماً لأول مرة بمشاركة 48 منتخباً، تم تقسيمها إلى 12 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات، في نظام موسع يهدف إلى منح فرص أكبر لاكتشاف المواهب الصاعدة حول العالم.