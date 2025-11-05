المطوع: تؤكد دورنا في دعم أعمال الشركات والتطور التقني للمعاملات

الحمد: استثمار «بيتك كابيتال» في «تالي» يدعم الابتكار والتكنولوجيا المالية

البدر: ستعزز رؤيتنا لتطوير قطاع الدفع الإلكتروني في الكويت

وقع بيت التمويل الكويتي وشركة «تالي»، شركة التقنية المالية الكويتية التي تقدم خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقا (BNPL)»، اتفاقية تعاون وشراكة، بما يعزز جاهزية الشركة للانطلاق والتشغيل داخل السوق المحلي، ويؤكد مبادرات بيت التمويل الكويتي للنهوض بقدرات السوق، وتعظيم أداء الشركات، وتحقيق الشمول المالي، إلى جانب دوره في دعم الشركات الكويتية وتمكين الشباب وريادة الأعمال.



وقال رئيس الخدمات المصرفية للشركات، لمجموعة بيت التمويل الكويتي يوسف المطوع، إن الاتفاقية تؤكد دور بيت التمويل الكويتي في دعم أعمال الشركات والتطور التقني في المعاملات المالية، وهي خطوة متقدمة للدفع نحو أداء متطور في سوق المدفوعات في الكويت، حيث تعمل شركة «تالي» وفق إطار رقابي معتمد ومتوافق مع الشريعة، كما أن الأسلوب المبتكر الذي تطرحه الشركة وآليات تقديم خدماتها، كانا من أبرز العوامل التي شجعت على التعاون معها.



وأكد المطوع أن بيت التمويل الكويتي حريص على دعم المشاريع المبتكرة والأفكار المتطورة، لتحسين الأداء المالي والنشاط الاقتصادي واستدامته، كما يرحب بالمشاركة ومساندة جهود الشركات في تحقيق التحول الرقمي في المعاملات المالية داخل السوق الكويتي، بما يخدم تطلعات العملاء، ويوفر بيئة اقتصادية جاذبة وآمنة للتعاملات المالية، وفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية.



وشدد المطوع على استمرار دور بيت التمويل الكويتي الرائد والمتميز في دعم الشركات في تطوير أعمالها ومساعدتها على توسيع مشاريعها من خلال توفير الخدمات المصرفية المناسبة، مشيرا إلى أن ذلك من الأهداف الأساسية لأعمال البنك، والتي تعكس بعدا اجتماعيا واقتصاديا نحو النهوض بالاقتصاد الوطني.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والرئيس المؤسس في شركة «تالي»، بدر البدر: نحن سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع بيت التمويل الكويتي، والتي تعكس الثقة المتبادلة في رؤيتنا لتطوير قطاع الدفع الإلكتروني في الكويت.



وأضاف: تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار في حلول المدفوعات الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وترسخ مكانة «تالي» كشريك ريادي في منظومة التكنولوجيا المالية.



وأوضح البدر أن «تالي» تقدم خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقا» بطريقة رقمية سلسة وآمنة، تتيح للعملاء التسوق وتقسيم المبلغ إلى 4 دفعات متساوية دون أي رسوم أوفوائد، سواء في المتاجر أوعبر الإنترنت، مشيرا إلى أن ما يميز «تالي» بجانب التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، توفيرها تجربة دفع مرنة ومسؤولة تعكس ثقة المستهلكين والشركاء على حد سواء.



وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس أول قطاع الخدمات الاستثمارية المصرفية في شركة «بيتك كابيتال» عبدالمحسن الحمد، إن الشركة لديها استثمار استراتيجي في شركة تالي، من خلال احدى شركات «بيتك كابيتال» التابعة، ضمن إستراتيجية الشركة لدعم الابتكار في التكنولوجيا المالية (Fintech) المتوافقة مع أحكام الشريعة، لتعزيز حضورها ومشاركاتها في هذا المجال الاقتصادي المهم والآخذ في النمو والتوسع والتطور. وأشار الحمد إلى أن هذا الاستثمار ينسجم مع رؤية بيت لتمويل الكويتي و«بيتك كابيتال» لتطوير منظومة الابتكار المالي في الكويت والخليج، عبر شراكات تخلق قيمة طويلة الأجل للتجار والمستهلكين والمستثمرين على حد سواء.