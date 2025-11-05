أعلنت شركة الخزامى للاستثمار، إحدى أبرز الشركات السعودية في مجالي الضيافة والعقارات، وشركة جي إف إتش كابيتال، الذراع السعودية للاستثمار المباشر وإدارة الأصول التابعة لمجموعة جي إف إتش المالية، عن دخول شراكة استراتيجية لتطوير مشروع عقاري رائد متعدد الاستخدامات في قلب العاصمة الرياض.



وتمثل هذه الشراكة محطة بارزة في مسيرة توسع جي إف إتش في السوق السعودي، وتؤكد التزام الطرفين المشترك بتطوير وجهات عالمية المستوى تسهم في تعزيز المشهد العمراني في المملكة وتدعم أهدافها الطموحة للتحول الاقتصادي.



هذا، ويقع المشروع بجوار برج الفيصلية الشهير على طريق الملك فهد في حي العليا، وسيضم مجموعة متميزة من الشقق السكنية الفاخرة والعلامات الفندقية، إضافة إلى مكاتب فئة «أ» ومنافذ تجزئة ومرافق صحية وترفيهية ومجمع مواقف سيارات حديث يخدم المشروع والمنطقة المحيطة به، بتكلفة تطوير إجمالية تقدر بنحو 1.5 مليار ريال سعودي، حيث تعد الوجهة الجديدة معيارا جديدا للمشاريع المتكاملة متعددة الاستخدامات في الرياض، إذ ستعكس تطور المدينة نحو التحول إلى عاصمة عالمية نابضة بالحياة.



وتجمع هذه الشراكة بين خبرة شركة الخزامى العريقة في مجالي الضيافة والتطوير العقاري، وقدرات جي إف إتش الإقليمية في الاستثمار والهندسة المالية، وكفاءة مجموعة أوتليف المحدودة في التصميم والإشراف بوصفها مديرا للتطوير، وقد بدأت الجهات الثلاث بالفعل العمل على مراحل التخطيط والتصميم والإجراءات التنظيمية تمهيدا لإطلاق هذا المشروع المميز.



وبهذه المناسبة، صرح خالد بن صالح أبو حميد، الرئيس التنفيذي لشركة الخزامى للاستثمار، بالقول: تعكس هذه الشراكة مع جي إف إتش تطلعاتنا المشتركة لإعادة تعريف أسلوب الحياة العمرانية المتكاملة في مدينة الرياض. وانطلاقا من إرث الخزامى الطويل في مجالي الضيافة والعقارات، سيعزز هذا المشروع معايير التطوير المتكامل في المملكة ويضيف قيمة نوعية إلى السوق المحلي.



من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش كابيتال رازي المرباطي قائلا: نفخر بشراكتنا مع شركة الخزامى في هذا المشروع البارز في قلب الرياض. تواصل المملكة توفير فرص استثمارية استثنائية للمستثمرين المستقبليين، وتلتزم جي إف إتش بتسخير خبراتها وشبكاتها ومواردها لخلق قيمة مستدامة والمساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».



أما المدير العام لمجموعة أوتليف المحدودة وليد الهندي، فقال: نحن مسرورون بالتعاون مع الخزامى وجي إف إتش في هذا المشروع المميز الذي يجسد مفاهيم الابتكار والاستدامة والتصميم المتمحور حول الإنسان. رؤيتنا تتمثل في إنشاء وجهة تدمج بانسجام بين العيش والعمل والترفيه، وتعكس في الوقت نفسه الهوية الثقافية والتطلعات العصرية لمدينة الرياض. وسيشكل هذا المشروع نموذجا يحتذى به في تطوير المدن الحديثة على مستوى المنطقة.