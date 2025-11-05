جيل جان فان دير تول: حققنا تقدماً ملموساً وسط تنفيذ خططنا وأولوياتنا الإستراتيجية بنجاح

شياماك سوناوالا: نركز على نمو الربحية وتأكيد قوة ميزانيتنا العمومية وخلق قيمة مضافة

عبدالعزيز جواد: نجحنا في تطوير أجندة التحول الخاصة بنا وتوسيع نطاق تواجدنا الرقمي

عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي مؤتمر المحللين عن نتائج الأشهر التسعة من عام 2025، بمشاركة الرئيس التنفيذي للمجموعة جيل جان فان دير تول، والرئيس المالي للمجموعة شياماك سوناوالا، ورئيس التخطيط الإستراتيجي والمتابعة د. عبدالعزيز جواد، والمدير التنفيذي في إدارة التخطيط الإستراتيجي والمتابعة يوسف مختار، حيث تم تقديم نبذة عن المؤشرات وأبرز الإنجازات التي تم تسجيلها، مع عرض للخطط المستقبلية المنشودة.



وبهذه المناسبة أشار الرئيس التنفيذي للمجموعة جيل جان فان دير تول، إلى تميز الأشهر التسعة من عام 2025 بتحقيق تقدم ملموس، وبالتنفيذ الناجح للخطط والأولويات الإستراتيجية، لافتا إلى ارتفاع صافي الربح العائد للمساهمين 20% إلى 46.6 مليون دينار، في حين ارتفعت ربحية السهم إلى 16 فلسا، بينما زادت القروض والسلف بنسبة 5% على أساس سنوي، ما يعكس نموا مدروسا مدعوما بضوابط ائتمانية صارمة وإدارة سليمة للمحفظة.



وقال فان دير تول: حافظنا على نسبة القروض المتعثرة (NPL) عند مستوى 1.29% مما يظهر اعتماد نهج متوازن بين تحقيق النمو والإدارة الحصيفة للمخاطر، وبلغت نسبة الشريحة الأولى من كفاية رأس المال لدينا 11.96%، وإجمالي نسبة كفاية رأس المال 16.94%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية، ما يعكس قوة قاعدتنا الرأسمالية ومركزنا المالي.



وأضاف أنه خلال الربع الثالث 2025 أطلق البنك الأهلي الكويتي برنامجه الاول لشهادات الإيداع بقيمة 500 مليون دولار أميركي بعد نيل موافقة بنك الكويت المركزي، وقد تمت تغطية الاكتتاب فيه بالكامل خلال فترة وجيزة، وسط مشاركة كبيرة من المستثمرين العالميين من آسيا والولايات المتحدة الأميركية، مما يؤكد مجددا ثقة السوق بجدارة البنك الائتمانية وملاءته المالية القوية.



ويأتي ذلك في وقت قامت وكالة فيتش بتثبيت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي الكويتي عند الدرجة A في سبتمبر 2025، في وقت أبقت وكالة موديز على تصنيف A2 في مايو 2025 وكلاهما بنظرة مستقبلية مستقرة، مما يؤكد القدرة الائتمانية العالية للبنك ومعايير الحوكمة المميزة لديه.



وأكد فان دير تول: يمثل الكويتيون 73% من المناصب القيادية لدينا، بينما تشكل النساء 40% من اجمالي مواردنا الشرية، ونواصل الاستثمار في تطوير قدرات فريق عملنا وخلق بيئة عمل تحفز على الابتكار لمواصلة تسجيل الأداء العالي. واختتم فان دير تول تصريحه «تظل أولوياتنا مرتكزة على استدامة الربحية، والحفاظ على جودة أصول قوية، وتسريع خطتنا للتحول الرقمي لخلق قيمة مضافة مستدامة للمساهمين».



من جهته أخرى، قال الرئيس المالي للمجموعة شياماك سوناوالا: بلغت الإيرادات التشغيلية 165.1 مليون دينار بزيادة 9% على أساس سنوي، مما يعكس نموا ثابتا في الإيرادات لقطاعات الأعمال الرئيسية لدينا، وارتفعت الأرباح التشغيلية 18% إلى 95.1 مليون دينار، مدفوعة بالإدارة الفعالة للتكاليف، وتحسين الكفاءة، والرافعة التشغيلية الإيجابية، بحيث تؤكد هذه النتائج مرونة نموذج أعمالنا المتنوع وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة.



وتابع: استقرت نسبة القروض غير المنتظمة (NPL) للمجموعة عند مستوى 1.29%، مع الحفاظ على نسبة تغطية عند 475%، مما يؤكد استقرار محفظتنا الائتمانية. ويتجاوز إجمالي المخصصات لدينا وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) بقيمة 230 مليون دينار، ما يعكس نهجا متحفظا ومنضبطا لإدارة المخاطر.



ونوه سوناوالا إلى تحسن هامش صافي الفائدة إلى 2.3% مدعوما بسياسة التسعير السليمة والتحكم الفعال في تكلفة التمويل، بينما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 8.5% للأشهر التسعة من العام الحالي، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع الفترة نفسها من العام الماضي.



وكشف عن أن نسبة التغطية للسيولة بلغت 221% ونسبة تمويل مستقر صافي بلغت 112%، وكلاهما أعلى بشكل أكبر من النسب الرقابية المطلوبة، في حين بلغت ودائع العملاء 4.2 مليار دينار، وهو ما يمثل 67% من إجمالي التزامات المجموعة، ما يعكس ثقة العملاء بها وتميز مركزها التمويلي.



وأفاد سوناوالا: ظلت إدارة الخدمات المصرفية للشركات المحرك الرئيسي للأرباح خلال الأشهر التسعة من عام 2025، بحيث ساهمت بنسبة 49% منها، تليها إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 36%، وإدارة الخزانة والاستثمار بنسبة 15%. وحافظت المجموعة على تركيبة مستقرة للميزانية العمومية، حيث ساهمت إدارة الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 57% منها، و14% لإدارة الخدمات المصرفية للأفراد، و29% لإدارة الخزانة والاستثمار.



وتابع: تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 42.4% للأشهر التسعة من عام 2025، بانخفاض عن 46.6% في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يظهر انضباطنا العالي على مستوى عملياتنا التشغيلية، ونجاح مبادراتنا لتقليص التكاليف، كما بلغ إجمالي أصولنا 7.1 مليار دينار.



وأوضح سوناوالا في نهاية تصريحه أنه مع الاقتراب من نهاية العام تظل أولويات المجموعة مرتكزة على نمو الربحية، وتأكيد قوة الميزانية العمومية، وخلق القيمة المضافة على المدى الطويل للمساهمين.



في سياق متصل، قال رئيس التخطيط الإستراتيجي د. عبدالعزيز جواد إن البنك عزز مكانته لدى جميع شرائح عملائه الرئيسية وهي: الكويتيون، والخدمات المميزة (Privilege)، والشباب، مشيرا إلى تعزيز الحصة السوقية للبنك مما عزز المبيعات والأرباح، ولافتا إلى أن نمو القروض خلال الأشهر التسعة من 2025 كان متماشيا بشكل عام مع السوق، ومدعوما بالنشاط المتزايد على صعيد قروض السيارات للعملاء الأفراد.



وبين أن البنك الأهلي الكويتي حصل على 5 جوائز مرموقة من مجلة «غلوبل فاينانس» لعام 2025، بما فيها أكثر بنك رقمي ابتكارا وأفضل تطبيق مصرفي للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وغيرها، ما يعكس نجاحه في تبني التطورات الرقمية في القطاع المصرفي.



وكشف د.جواد عن نجاح البنك الأهلي الكويتي- مصر في تطوير منصات الخدمات المصرفية للأفراد وعبر الهاتف المحمول، بما في ذلك خدمة «CorPay» للعملاء من الشركات، وقد أصبح البنك الأول في مصر الذي يلغي الحاجة إلى تطبيق «soft token»، مما يوفر تجربة عملاء سلسة وآمنة، فضلا عن تجديد شراكته الممتدة لعقد من الزمن مع «MetLife Egypt»، مما يعزز التزامه بالحلول المبتكرة والمركزة على العملاء، لافتا إلى تكريم البنك الأهلي الكويتي - مصر بجائزة «أفضل خدمة مصرفية للشركات في مصر لعام 2025»، ما يعكس نجاحه المتزايد وثقة العملاء به.



وأفاد بأنه في دولة الإمارات العربية المتحدة أتم فرع البنك الأهلي الكويتي في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ثاني قرض مجمع آسيوي له، لإعادة تمويل قرض بقيمة 500 مليون دولار أميركي تم ترتيبه عام 2022، وقد تمت زيادة قيمة هذا القرض بنسبة 30% ليغلق عند 650 مليون دولار بمشاركة 17 مستثمرا آسيويا، مما يعزز إستراتيجية البنك لتنويع مصادر التمويل ويعكس الدور المتنامي لمركز دبي المالي العالمي كمركز إقليمي رائد. وأوضح د. جواد: عززنا طرحنا لخدمة الرهن العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدمنا حلولا مصرفية جامعية للطلاب الكويتيين الذين يتابعون دراستهم في الإمارات لفتح حساباتهم حتى قبل السفر وإدارة شؤونهم المالية بسهولة.



وأفاد: بالنسبة لشركة ABK Capital ذراعنا الاستثمارية، فقد أعلنت الشركة التابعة في مركز دبي المالي العالمي (ABK Capital DIFC) عن اتفاقية شراكة جديدة مع بنك «LGT سويسرا» المحدود، أحد البنوك الرائدة عالميا على صعيد الخدمات المصرفية الخاصة ومديري الأصول. وإلى جانب شركتي «Blackstone» و«Blackrock» تعزز هذه الاتفاقية مكانة الشركة كمنصة استثمار إقليمية توفر للعملاء إمكانية الوصول إلى حلول استثمارية واستشارية عالمية بمستويات عالمية.



ويأتي ذلك في وقت أصدر «الأهلي» تقريره الخامس للاستدامة عن عام 2024 بعنوان «Championing ESG» وفقا للمعايير المعترف بها دوليا لإعداد تقارير الاستدامة.



واختتم د. جواد تصريحه: مع اقترابنا من نهاية العام ينصب تركيزنا على تسريع تنفيذ الخطط وزيادة تأثيرنا في جميع الأسواق التي نعمل بها، حيث بنينا زخما قويا مدعوما بأسس متينة، وقمنا بتطوير أجندة التحول الخاصة بنا وتوسيع نطاق تواجدنا الرقمي.