في إطار مشاركته الفاعلة في حملة «لنكن على دراية 2025»، يؤكد البنك التجاري الكويتي التزامه بدوره التوعوي في نشر الثقافة المالية بين أفراد المجتمع، وتسليط الضوء على أهمية الادخار والتخطيط المالي المدروس، إلى جانب تعزيز فهم الخيارات التمويلية المتاحة بما يتوافق مع احتياجات العملاء وتعزيز الشمول والاستقرار المالي.



إن التخطيط المالي السليم يمثل نقطة البداية يليها مرحلة الادخار ثم التمويل المسؤول بغرض تحقيق الأهداف المالية. والادخار هو حجر الأساس في عملية التخطيط المالي، حيث يتيح للأفراد مواجهة التحديات الطارئة وتحقيق أهدافهم المستقبلية بثقة واستدامة. وفي هذا السياق، يقدم البنك مجموعة شاملة من منتجات الادخار التي تناسب مختلف فئات العملاء، مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير بأنواعها والودائع الثابتة بمختلف آجالها، وهذه المنتجات تتيح للعملاء إدارة أموالهم بمرونة مع تحقيق عوائد مجزية. كما يولي البنك اهتماما خاصا بفئة الأطفال والشباب من خلال باقات ادخارية مخصصة تهدف إلى غرس مفهوم الادخار منذ سن مبكرة، وذلك انطلاقا من إيمانه بأهمية التوعية المالية المبكرة في بناء سلوك مالي سليم.



ويحرص البنك على تعزيز ثقافة الادخار المنتظم من خلال حملات توعوية ومبادرات مستمرة تساعد العملاء على تبني سلوك مالي متوازن يدمج بين الإنفاق المسؤول والادخار، مع تسليط الضوء على أهمية التخطيط المبكر للأهداف طويلة الأمد مثل التعليم، التقاعد، أو امتلاك منزل.



وإيمانا منه بأهمية دعم احتياجات العملاء بمسؤولية، يقدم البنك التجاري الكويتي باقة متنوعة من الحلول التمويلية المصممة لتلائم القدرات المالية للأفراد وتضمن التزامهم بالسداد دون تحميلهم أعباء إضافية، وتشمل برامج التمويل المتاحة لدى البنك القرض الاستهلاكي وهو قرض لتغطية الاحتياجات الشخصية مثل شراء سيارة أو الدراسة أو العلاج والقرض الإسكاني لشراء أو بناء أو ترميم المنازل.



هذا، ويحرص البنك على توفير استشارات مالية تساعد العملاء في اختيار التمويل الأنسب، مع الالتزام التام بتعليمات بنك الكويت المركزي الخاصة بالإقراض المسؤول، بما يعزز الشفافية والثقة في العلاقة بين البنك والعملاء.