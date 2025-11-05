نظمت شركة الملا وبهبهاني للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات جيب في الكويت، حفل تكريم خاصا كجزء من حملة جيب «الأصلي»، وهي مبادرة تحتفي بروح الأصالة والطموح والإنجاز لدى الشباب الكويتي.



وخلال الحدث، تم تكريم عشرة شباب وشابات كويتيين متميزين، تركوا بصمة لافتة في مجالات متنوعة بتفانيهم ومثابرتهم.



وعبر تسليط الضوء على هؤلاء المبدعين، تهدف شركة الملا وبهبهاني إلى تعزيز ثقافة الإلهام وتحفيز الآخرين على السعي وراء شغفهم بنفس روح الحماس والأصالة التي تميز علامة جيب. وشملت قائمة المكرمين: علي الناصر، ودلال جاسم السعيد، وعيسى هيثم، ومريم عبيد المطيري، ومحمد فهد الهاجري، ولمى العريمان، وعلي علم دار، وموضي البناي، وضاري منصور الظفيري، وفاطمة هاني بوشهري.



وفي تعليق له على الحدث، قال جورج موسى، رئيس قطاع الملا وبهبهاني للسيارات: إن تكريم هذه النخبة المميزة من الشباب الكويتي هو تقدير للعمل الجاد والمثابرة الحقيقة لتحقيق نتائج إيجابية وتؤكد النماذج الشابة التي تم تكريمها أن الإنجاز الفردي يعكس الصورة الإيجابية لدولة الكويت كبلد يضم العديد من المواهب الوطنية المبدعة.



أما عيسى عبدالله، مساعد مدير عام التسويق في الملا وبهبهاني فقال: في «جيب»، نؤمن بأن الشغف عندما يتحول إلى إنجاز ملموس يستحق أن يبرز. وتهدف حملة «الأصلي» إلى تسليط الضوء على قصص إبداع حقيقية لشباب كويتي تلهم الآخرين، حيث جمعت المكرمين تحت سقف واحد للاحتفاء بإبداعاتهم وإنجازاتهم.



واختتم الحفل بالتأكيد على التزام مجموعة الملا وبهبهاني بدعم المبادرات التي تبرز الجهد الحقيقي وتقدر إنجازات الشباب الطموح في المجتمع الكويتي.