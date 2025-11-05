القاهرة - ناهد إمام



قبل يومين من إغلاق باب التقديم، جددت وزارة الصناعة الدعوة للمستثمرين للتقدم على الطرح الثاني عشر للأراضي الصناعية المرفقة لعدد 1128 قطعة أرض بإجمالي مساحة 6.2 ملايين متر مربع موزعة على 26 منطقة ومدينة صناعية في 16 محافظة، حيث تتراوح مساحة الأراضي من 190 مترا مربعا إلى 500 ألف متر مربع لتناسب مختلف الأنشطة الصناعية، وذلك وفقا للميزة النسبية لكل محافظة ويستمر التقديم على الطرح حتى يوم 6 الجاري، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية madein.eg على أن يتم إعلان نتائج التخصيص يوم 24 الجاري. ويستهدف هذا الطرح أنشطة متنوعة تشمل القطاعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والنسيجية ومواد البناء، وستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة كافة الطلبات الواردة والبت فيها فور إغلاق باب التقدم، وفقا لمعايير فنية ومالية دقيقة، وذلك لضمان تخصيص الأراضي للمشروعات الجادة فقط.



وتتوزع قطع الأراضي بالطرح الجديد على المحافظات كالتالي:



محافظة البحيرة: 48 قطعة بمدينة وادي النطرون و69 قطعة بحوش عيسى.



محافظة الفيوم: 62 قطعة بالفيوم الجديدة و11 قطعة بكوم اوشيم.



محافظة شمال سيناء: 53 قطعة بمدينة بئر العبد.



محافظة الجيزة: قطعة واحدة بمدينة أكتوبر الجديدة.



محافظة المنوفية: قطعتان بمدينة السادات.



محافظة سوهاج: 115 قطعة بمدينة الأحايوة شرق، و136 قطعة بأخميم الجديدة و6 قطع بمدينة الكوثر و10 قطع بغرب طهطا و5 قطع بمدينة غرب جرجا.



محافظة أسيوط: طرح 62 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة وقطعة واحدة بدشلوط.



محافظة قنا: 176 قطعة بنجع حمادي و99 قطعة بمنطقة قفط.



محافظة الأقصر: 115 قطعة بمدينة طيبة الجديدة.



محافظة أسوان: قطعة واحدة بمنطقة العلاقي وقطعة واحدة بكوم امبو و35 قطعة في توشكى الجديدة.



محافظة الإسماعيلية: 106 قطع بالقنطرة شرق.



محافظة بورسعيد: قطعة واحدة بامتداد جنوب الرسوة.



محافظة مرسى مطروح: 9 قطع بالعلمين الجديدة.



محافظة كفر الشيخ: قطعتان بمدينة مطوبس.



محافظة السويس: قطعة واحدة بالسويس الجديدة.



محافظة بني سويف: قطعة واحدة في بني سويف الجديدة.