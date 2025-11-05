«الديوان» يدرس أفضل الخيارات لموعد الفترة الـ 93 للتسجيل لـ «التوظيف»



مريم بندق



تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في 3 الجاري، أعلن ديوان الخدمة المدنية تسجيل الكويتيين الباحثين عن عمل عبر تطبيق سهل حسب مواعيد فترات التسجيل التي يتم الإعلان عنها.



وبين الديوان أن الخدمات المقدمة ستشمل تسجيل الكادر الطبي طوال العام للترشيح الفوري لوزارة الصحة، متابعة التسجيل بنظام التوظيف المركزي، متابعة الترشيح للوظائف في الجهات الحكومية وتحميل مسوغات التعيين آليا دون الحاجة للمراجعة.



هذا، وعلمت «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية يدرس أفضل الخيارات لتحديد موعد الفترة الـ 93 وهي الرابعة لهذا العام لتسجيل الباحثين عن عمل للتوظيف.



ويأمل الباحثون عن عمل الإعلان في وقت مبكر لتمكينهم من تجهيز المستندات خصوصا للفئات العاملة في القطاع الخاص التي ترغب في التسجيل للعمل في جهة حكومية أو أي قرار آخر للديوان في هذا الشأن.