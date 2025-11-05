

آلاء خليفة



في إطار حرصها على تنظيم الأنشطة والفعاليات الطلابية التي تبرز مواهب وإبداعات الطلبة في مختلف المجالات نظمت الجامعة الأمريكية الدولية ولأول مرة على مستوى الكويت مسابقة طبخ جامعية بمشاركة 18 طالبا وطالبة مقسمين الى 6 فرق، حيث تنافسوا على عمل طبق الشلي الأميركي بحضور الشيف الكويتي جاسم الصليبي، والشيف اللبنانية تيرا حمادة وسط أجواء حماسية.



في البداية، قالت عضو هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية الدولية رتاج البغلي ان الجامعة نظمت فعالية



Chili cook – off 2025 وهي اول مسابقة طبخ جامعية على مستوى الكويت، ما يجعلنا نشعر بالفخر بطلابنا المتميزين في جميع المجالات، مشيرة إلى ان الهدف من الفعالية ليس فقط التنافس في الطبخ ولكن الأهم إبراز الجانب الإبداعي لدى الطلبة خارج الصفوف الدراسية وتنمية روح التعاون والعمل الجامعي بينهم في أجواء حماسية مليئة بالطاقة الإيجابية.



وأفادت البغلي بأن ما يميز الفعالية انها مزيج من الثقافة الأميركية - الكويتية نظرا لأن المسابقة تركز على طبق التشلي وهو طبق أميركي بالأساس.



وأضافت البغلي: نحن فخورون بأن نعيش تلك التجربة بطابع كويتي شبابي مميز، موضحة ان الجامعة الأمريكية الدولية تثبت دوما انها جامعة تدعم طلابها وتؤمن بأن التعليم ليس فقط داخل الصفوف الدراسية وانما الجامعة تجربة متكاملة تضم العلم والمتعة والإبداع.



من ناحيتها، قالت مسؤولة الأنشطة الطلابية في الجامعة الأمريكية الدولية ندى ولويل إن الجامعة تحرص دوما على تنظيم الأنشطة الطلابية التي تنمي مواهب الطلاب وتظهر إبداعاتهم في مختلف المجالات، مشيرة إلى انها المرة الأولى التي تنظم فيها الجامعة مسابقة للطبخ بين الطلبة.



وذكرت ولويل ان الفرق الفائزة بالمراكز الأولى والثانية والثالثة حصلت على هدايا قيمة من الجامعات، كما حصل الفريق الفائز بالمركز الأول على هدايا من الشيفات الذين قاموا بتحكيم المسابقة.