مفرح الشمري



تختتم الليلة في مبنى أكاديمية لوياك للفنون الأدائية بـ«المدرسة القبلية» ورشة «نفيش» التي تعد مشروعا مسرحيا أطلقته الأكاديمية تحت مظلتها لتمكين الشباب وتنمية قدراتهم الإبداعية، من خلال تجربة فنية متكاملة تغطي جميع عناصر العمل المسرحي، بدءا من الكتابة الدرامية وصولا إلى الإخراج المسرحي.



شارك في الورشة مجموعة من الشباب المهتمين بالمسرح، حيث تعلموا خلالها أساسيات الكتابة المسرحية وكيفية تحويل الأفكار إلى نصوص درامية نابضة بالحياة، ثم الانتقال إلى مرحلة الأداء التمثيلي والتعرف على أدوات الممثل وكيفية التعبير الجسدي والصوتي على الخشبة.



ولا تتوقف التجربة عند التمثيل والكتابة في هذه الورشة، بل امتدت لتشمل تعليم مبادئ الإخراج المسرحي، حيث تدرب المشاركون من خلال حضور بعض الشخصيات المهتمة بالمسرح على بناء رؤية إخراجية متكاملة، وتنظيم المشاهد، والتعامل مع الإضاءة والموسيقى والديكور.



ومن خلال هذه الرحلة الفنية يعيش المشاركون تجربة شاملة تجمع بين النظرية والتطبيق العملي، وتتيح لهم خوض تجربة العمل الجماعي والإبداع المشترك، وهي رحلة تشبه حبة «الذرة» عندما تمر بمراحل حتى تصبح «بوب كورن - نفيش»، وتصدى لتقديم الورشة الفنانة شيرين حجي والفنان مصعب السالم والكاتب والروائي إبراهيم فرغلي.