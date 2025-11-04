تنفيذاً لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وضمن الجهود المستمرة لصون أمن الحدود البحرية ومكافحة عمليات التهريب، تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلال عمليات تمشيط ميدانية نُفذت في قاع البحر بمناطق انتظار السفن داخل المياه الإقليمية للبلاد.

وأسفرت الجهود عن ضبط (193) قطعة من مادة الحشيش المخدرة، و(93) قطعة من المؤثرات العقلية، تُقدّر بنحو (10,000) حبة كانت معدة للترويج.

وأوضحت الإدارة أن هذه العملية تأتي ضمن الاستراتيجية الأمنية الرامية إلى تعزيز الرقابة على السواحل ومكافحة محاولات التهريب عبر المسارات البحرية، ومنع استغلال المناطق البحرية لتمرير المواد الممنوعة.

واكدت وزارة الداخلية في بيان استمرارها في تنفيذ خططها الأمنية لحماية الحدود البحرية والتصدي لأي محاولات للتهريب أو الإخلال بالأمن، مشيدةً بجهود جميع منتسبيها الذين يعملون بكفاءة ويقظة في كافة المواقع البحرية.