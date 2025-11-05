بحثت اللجنة العليا للبحث والإنقاذ سبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ورفع الجاهزية الوطنية في حالات الطوارئ الجوية وذلك خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس الطيران المدني الشيخ حمود المبارك.



وقال الشيخ حمود المبارك لـ «كونا» إن هذا الاجتماع يهدف إلى تطوير منظومة البحث والإنقاذ في البلاد، مؤكدا أهمية التعاون بين جميع الجهات لضمان سرعة الاستجابة وفاعلية الأداء في حالات الطوارئ.



وبين أنه تم خلال الاجتماع بحث إعداد محاكاة تدريبية تهدف إلى ضمان الجاهزية الميدانية والتدريب المستمر بما يسهم في رفع كفاءة فرق الاستجابة وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.



وأكد أن إقامة المحاكاة التدريبية المستمرة تعكس التزام دولة الكويت بأعلى المعايير الدولية وتعزز قدرات فرق الاستجابة على التعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة.



وتضم اللجنة التي يترأسها الشيخ حمود المبارك ممثلين عن الطيران المدني ووزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام ووزارة الصحة ومؤسسة البترول الكويتية والخطوط الجوية الكويتية.