أيدت المحكمة العليا في موريتانيا أمس الحكم الصادر بحق الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز بالسجن لمدة 15 سنة ليصبح بذلك حكما باتا ونهائيا فيما يعرف بقضية «ملف فساد العشرية».



وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المحكمة العليا صادقت على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الذي قضى بسجن ولد عبدالعزيز (15 عاما) بعد إدانته بتهم تتعلق بـ «غسل الأموال والإثراء غير المشروع ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية».



كما أيدت المحكمة الأحكام الصادرة بحق صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء محمد سالم ولد إبراهيم فال بالسجن سنتين نافذتين لكل منهما.



وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في ديسمبر 2023 بسجن ولد عبدالعزيز خمس سنوات قبل أن ترفع محكمة الاستئناف في مايو 2025 العقوبة إلى 15 سنة لتأتي المحكمة العليا اليوم وتؤكد الحكم بشكل نهائي.



وجمدت السلطات الموريتانية أصولا مالية وعقارية بقيمة أكثر من 100 مليون دولار ضمن القضية ينسب أكثر من نصفها إلى الرئيس السابق وأفراد من عائلته.



وكان محمد ولد عبدالعزيز قد تولى رئاسة موريتانيا لفترتين متتاليتين ما بين عامي 2009 و2019 قبل أن يغادر السلطة وتولى بعده الرئيس محمد ولد الغزواني في أغسطس 2019.