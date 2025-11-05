فشل مجلس الشيوخ الأميركي للمرة الـ 14 في تمرير مشروع قانون مؤقت للميزانية الفيدرالية بالتزامن مع دخول الإغلاق الحكومي الحالي يومه 35 وتزايد التأثيرات السلبية على جوانب مختلفة من الاقتصاد والحياة.

وحسب القسم الإعلامى لمجلس الشيوخ حصل مشروع القانون الذي قدمه الجمهوريون على 54 صوتا من أصل 60 صوتا المطلوبة لتمريره بينما عارضه 44 من أعضاء الغرفة العليا للكونغرس وعددهم الإجمالي 100 عضو.

ويعني هذا التصويت من الناحية التقنية أن الإغلاق الحكومي الحالي يصبح أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد.

فى غضون ذلك حذر وزير النقل الأميركي شوف دافي من حدوث "فوضى كبرى" في مجال النقل الجوي خلال أسبوع إذا لم ينته الإغلاق الحكومي.

وقال خلال مؤتمر صحافي "قد تروننا نغلق أجزاء معينة من المجال الجوي لأننا ببساطة لا تستطيع إدارة ذلك".

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الطيران الاميركية (اف ايه ايه) استئناف الرحلات في مطار (رونالد ريغن) في العاصمة واشنطن وذلك بعد ان اوقفتها لمدة قصيرة لاسباب امنية".

وقالت ادارة الطيران في بيان صحافي انها اعادت فتح مدرج المطار الرئيسي واستئناف الرحلات الجوية في مطار (رونالد ريغن) بعد ان اوقفت عمليات الاقلاع في المطار لاكتر من ساعة.

وذكر مسؤولون امنيون لوسائل الاعلام الاميركية ان تعليق الرحلات في المطار جاء "بسبب بلاع كاذب بوجود قتبلة على متن طائرة تابعة لشركة يونايتد ايرلاينز".

وكانت إدارة الطيران الاميركية قد أصدرت أمرا بوقف الرحلات في وقت سابق بسبب ما وصفته ب "مشكلة أمنية مبلغ عنها" حيت تم إجلاء الركاب من الطائرة التى تم نقلها بعيدا عن المبنى للسماح للسلطات بإجراء تحقيق.