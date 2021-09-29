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سجّل ليونيل ميسي أوّل هدف له مع فريق باريس سان جيرمان، في مباراة مثيرة فاز فيها الفريق الفرنسي على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في إطار دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانطلق ميسي من منتصف الملعب، ليتبادل الكرة بلمسة واحدة مع كيليان مبابي، قبل أن يسدد من مسافة نحو 18متراً، ويسجّل أوّل أهدافه في رابع ظهور له مع فريقه الجديد، منذ انتقاله من نادي برشلونة.

وصمّ هدير جماهير الفريق الباريسي الآذان في ملعب بارك دو برانس، بعد تسجيل ميسي، العائد من الإصابة، هدف المباراة الثاني في شوطها الثاني.

وأضاف اللاعب الأرجنتيني هدفاً جديداً إلى سجّله، الذي يتضمن 672 هدفاً لصالح فريق برشلونة.

وفاز باريس سان جيرمان، وصيف الموسم السابق من البطولة، بهدفين مقابل لا شيء، بعد افتتاح إدريسا غاي التسجيل في بداية الشوط الأول.

واقترب مانشستر سيتي أكثر من مرة من التسجيل. وفي واحدة من فرص الفريق الإنجليزي الخطيرة، ارتطمت رأسية رحيم ستيرلينغ بالعارضة، لترتد الكرة إلى برناردو سيلفا ويسددها في العارضة مرة أخرى، بينما كان المرمى خاليا.

وسدد لاعبو سيتي على المرمى سبع مرات، دون أن يتمكنوا من التغلب على حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما الوافد الجديد إلى دوري أبطال أوروبا وباريس سان جيرمان.

وفي مباريات أخرى بدور المجموعات:

فاز ليفربول على منافسه البرتغالي بورتو، بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ليبقى الفريق الإنجليزي في صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقدّم فريق المدرب يورغن كلوب أداءً رائعاً، محافظاً على انطلاقة خالية من الهزائم في مشواره في هذا الموسم من البطولة.

وافتتح المصري محمد صلاح التسجيل لصالح ليفربول. وعزّز ساديو ماني تقدم الفريق بهدف آخر في نهاية الشوط الأول.

وسجّل محمد صلاح هدف فريقه الثالث في الشوط الثاني قبل أن يقلّص بورتو الفارق على أرضه بهدف سجله مهدي طارمي.

لكنّ اللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو أَضاف هدفين لليفربول قبل نهاية المباراة.

وفي مباراة أخرى، حقّق الفريق المولدوفي "شيريف تيراسبول"، الأقلّ خبرة بين الفرق المشاركة في البطولة، مفاجأة بالفوز على فريق ريال مدريد، الفائز باللقب 13 مرة، على ملعب الأخير.

وانتهت المباراة بفوز الفريق الضيف "شيريف تيراسبول" بهدفين مقابل هدف.

وسجّل جاسوربرغ ياخشيبوف هدف المباراة الأول مانحاً التقدم للفريق المولدوفي.

وأدرك الفريق الإسباني التعادل عن طريق ضربة جزاء سددها كريم بنزيمة. ثمّ أضاف سباستيان ثيل الهدف الثاني، ليحقق "شيريف تيراسبول" انتصاراً تاريخياً على ريال مدريد.