كشفت شركة أمازون عن الروبوت "أسترو"، وهو أول روبوت منزلي من إنتاجها، مدعوم بتقنية أليكسا لأجهزة المنزل الذكية.

وقالت الشركة إنه يمكن التحكم في الروبوت الجديد عن بُعد من خارج المنزل، للاطمئنان على الحيوانات الأليفة أو الأشخاص أو أمن المنزل.

كما يمكنه القيام بدوريات في المنزل تلقائيا وإرسال إشعار إلى المالك إذا رصد أمرا غير عادي.

وقالت أمازون إن أسترو أكثر من مجرد "أليكسا ذات عجلات"، وأنه مُبرمج ليقوم بمجموعة من الحركات والتعبيرات لإضفاء طابع شخصي إنساني على الروبوت.

واستعرضت الشركة هذا من خلال إصدار أمر لأسترو بتقليد أنغام موسيقية - وهو ما يُعرف باسم (بيت بوكس). وبصدور الأمر، رفع الروبوت رأسه وقام بحركات تعبيرية وهو يبث إيقاعات من موسيقى الهيب هوب.

وحرصت أمازون أيضا على استباق أية مخاوف تتعلق بالخصوصية.

وقالت إنه يمكن ضبط أسترو بخاصية "ممنوع الدخول"، التي تمنعه من الذهاب لمناطق معينة، أو خاصية "عدم الإزعاج".

كما أنه مزود بأزرار لإيقاف عمل الكاميرات والميكروفونات، غير أن ذلك يُفقده القدرة على التجول.

والروبوت الصغير مزود كذلك بكاميرا "منظار"، تُشبه المستخدمة في الغواصات، تخرج من رأسه وتمتد لأعلى. وعرضت أمازون مثالا على استخدامه بالتحقق مما إذا كان موقد الغاز مازال مشتعلا بعد مغادرة سكان المنزل.

وأكدت الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا والبيع بالتجزئة أن الروبوت، الذي يبلغ سعره 999.99 دولار، يمكن أن يساعد كبار السن.

وقال بن وود، كبير المحللين في مؤسسة سي سي إس انسايت، إن: "أسترو يُعتبر خطوة جريئة من جانب أمازون، لكنها خطوة منطقية نظرا لخبرتها في مجال الروبوتات ورغبتها في الاندماج بشكل أكبر في الحياة اليومية للمستهلكين".

لكن على النقيض من بعض المنافسين، فإن أمازون "مستعدة لجلب منتجات تجريبية بدرجة كبيرة إلى السوق" واستطلاع ردود أفعال العملاء تجاهها، بحسب وود.

وأضاف أن: "تقديم منتجات تشبه شيئا من رواية خيال علمي يجعل من أمازون شركة مبتكرة، من وجهة نظر المستهلكين والمستثمرين".

وقالت أمازون إن الروبوت سيكون جاهزا للشحن للمستهلكين في وقت لاحق من العام، لكن في الولايات المتحدة فقط. وبعد فترة تجربة محدودة سيرتفع سعره إلى 1449.99 دولار.

وقال وود: "أعتقد أن الروبوت أسترو سيباع في غضون دقائق عندما يصبح متاحا في السوق الأمريكية".

وتشتهر الشركة بصنع تقنيات منزلية ذكية غير عادية أحيانا، مثل الميكروويف الذي تتحكم فيه تكنولوجيا أليكسا منذ عام 2018.

وفي العام الماضي، لفتت أمازون الأنظار بطائرة مُسيّرة للإنذار الداخلي. وتحلق الطائرة - المعروفة باسم "دائما في المنزل" Always Home Cam - تلقائيا من منصة إطلاقها إذا استشعرت اقتحاما محتملا للمنزل، وتطير في أنحاء المنزل للتحقق من الوضع فيما تبث تسجيلا حيا لما ترصده. لكن لم يتم طرح الطائرة أو الكشف عن مزيد من التفاصيل في العام الماضي.

وبدلا من ذلك ، قالت أمازون يوم الثلاثاء إنها قررت فتح قائمة دعوات للراغبين الأوائل في شراء الطائرة، على نحو محدود، لكنها لم تحدد تاريخا لإتاحتها في السوق على نطاق واسع.

ومن بين الأجهزة الأخرى التي تم الكشف عنها، جهاز أمازون غلو، وهو جهاز اتصال عبر الفيديو، به إمكانية تسليط "شاشة تفاعلية تعمل باللمس" على الأرض أو الطاولة أمام الجهاز.

والفكرة وراء هذا هي إشراك الأطفال أثناء مكالمات الفيديو الطويلة، إذ يمكنهم ممارسة الألعاب أو الرسم على "الشاشة" المعروضة، وحجمها 19 بوصة، أثناء إجراء مكالمة الفيديو. ويمكن للأقارب على الطرف الآخر أيضا التفاعل من خلال تطبيق لوحي.

وفي أحد الأمثلة، قالت أمازون إن الأطفال يمكنهم "مسح" لعبة مفضلة باستخدام كاميرا غلو، وتحويلها إلى أحجية صور، كي يقوموا بإعادة تجميعها.

ومن بين المنتجات الجديدة التي تم الإعلان عنها ما يلي: